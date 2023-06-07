الرئيس الأوكراني يوجه رسالة إلي الجزائر بعد انضمامها لمجلس الأمن.. ما فحواها؟

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء رسالة إلي عدة دول يتم انتخابهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينهما دولة عربية.

وكتب زيلينسكي علي تويتر :"تهانينا للجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسلوفينيا وسيراليون على انتخابهم للفترة 2024-2025".

وأضاف زيلينسكي :"نحن نعتمد على التمسك الصارم بـ "الجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسلوفينيا وسيراليون" لتحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واضاف الرئيس الأوكراني :" نحن مستعدون للعمل معا لإصلاح مجلس الأمن ، حيث لا مكان للمعتدي، و ملتزمون بالتعاون الوثيق لتنفيذ السلام من أجل أوكرانيا و من أجل سلام عادل ودائم لأوكرانيا وأوروبا والعالم، أنا ممتن لألبانيا ، التي تكمل عضويتها في هذا العام ، لتضامنها الفعال ودعمها الفعال لأوكرانيا في مجلس الأمن منذ بداية العدوان الشامل".