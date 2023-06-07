الجنازة بعد صلاة ظهر غدٍ .. وفاة والدة المنتج أحمد فهمي

أعلن المنتج أحمد فهمي عن وفاة والدته عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتب فهمي على صفحته قائلا: ان العين لتدمع و ان القلب ليحزن و ان علي فراقك يا امي لمحزنون ربنا يرحمك يا رب و يجعل مرضك في ميزان حسناتك و ربنا يصبرني يا رب الصبر من عندك، أمي الغالية في ذمة الله.



وتابع: صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم ( العربي ) صلاح سالم.





أخر أعمال أحمد فهمي الإنتاجية

وكان المنتج أحمد فهمي قد عرض مسرحيته الجديد شارلي بطولة الفنان محمد فهيم فى السعودية للمرة الثانية يوم 2 من شهر يونيو الجاري وحتى مساء أمس الثلاثاء.



وجاء العرض الثاني للمسرحية فى السعودية بعد نجاحها الكبير الذى حققته فى موسم الرياض العام الماضي، وبعدها نجحت نجاحا كبيرا داخل مصر أثناء عرضها بداية العام الحالي.





شيريهان تشيد بعرض شارلي

ويذكر أن الفنانة الكبيرة شيريهان قد أشادت بالعرض بعد مشاهدته منذ عدة أسابيع فى السعودية، وتحديدا بموهبة محمد فهيم والذي يعيد اكتشاف نفسه من خلال هذه المسرحية، وعلقت شيريهان بعد العرض بأن فهيم موهبة قوية وسعيدة بفريق عمل المسرحية ككل متمنية لهم النجاح والتوفيق.

أبطال مسرحية تشارلي

وتضم مسرحية تشارلي عدد كبير من النجوم ومنهم محمد فهيم وأيمن الشيوي ونور قدري وعماد اسماعيل و احمد البوهي ومن تأليف مدحت العدل.