عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجنازة بعد صلاة ظهر غدٍ .. وفاة والدة المنتج أحمد فهمي

أحمد مالك مع أحمد
أحمد مالك مع أحمد فهمي

أعلن المنتج أحمد فهمي عن وفاة والدته عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتب فهمي على صفحته قائلا: ان العين لتدمع و ان القلب ليحزن و ان علي فراقك يا امي لمحزنون ربنا يرحمك يا رب و يجعل مرضك في ميزان حسناتك و ربنا يصبرني يا رب الصبر من عندك، أمي الغالية في ذمة الله.

وتابع: صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم ( العربي ) صلاح سالم.

 

أخر أعمال أحمد فهمي الإنتاجية 

وكان المنتج أحمد فهمي  قد عرض مسرحيته الجديد شارلي بطولة  الفنان محمد فهيم فى السعودية للمرة الثانية  يوم 2 من شهر يونيو الجاري وحتى مساء أمس الثلاثاء.

وجاء العرض الثاني للمسرحية فى السعودية بعد نجاحها الكبير الذى حققته فى موسم الرياض العام الماضي، وبعدها نجحت نجاحا كبيرا داخل مصر أثناء عرضها بداية العام الحالي.

 

شيريهان تشيد بعرض شارلي 

ويذكر أن الفنانة الكبيرة شيريهان قد أشادت بالعرض بعد مشاهدته منذ عدة أسابيع فى السعودية، وتحديدا بموهبة محمد فهيم والذي يعيد اكتشاف نفسه من خلال هذه المسرحية، وعلقت شيريهان بعد العرض بأن فهيم موهبة قوية وسعيدة بفريق عمل المسرحية ككل متمنية لهم النجاح والتوفيق.

 

أبطال مسرحية تشارلي

وتضم مسرحية تشارلي عدد كبير من النجوم ومنهم محمد فهيم وأيمن الشيوي ونور قدري وعماد اسماعيل و احمد البوهي ومن تأليف مدحت العدل.

المنتج أحمد فهمي احمد فهمي شارلي عرض شارلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

قرار حكومي عاجل بشأن 9 ملايين لاجئ مقيمين بمصر.. إيه الحكاية

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

رغم وفاتها من 27 عاما.. تنبؤات العرافة البلغارية لـ كوارث عالمية في 2023

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

موضوعات متعلقة

كيرة والجن وهارلي.. أفلام مصرية من السينما للمنصات العربية

الجمعة.. عمر كمال في دبي لإحياء حفل غنائي

العالم كله هيرقص.. محمد رمضان يحضر لأغنية جديدة في رومانيا

1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل ويجز في التجمع الخامس

إليسا تصل الإسكندرية الأسبوع المقبل لإحياء حفلها المنتظر

صفاء أبو السعود توضح موعد عودتها للفن.. فيديو

حفلات عيد الأضحى.. فارس كرم وملحم زين يحيان حفلا ثالث أيام العيد

محدش بيبعتلي ورق.. مديحة حمدي تنفى اعتزالها الفن فيديو

ترشيحاتنا

خبطتين في الرأس| صدمتين لـ طارق حامد في 24 ساعة .. ماذا يفعل ؟

جاسوس أمريكي سابق يكشف حقيقة امتلاك البنتاجون مركبات فضائية

أخبار الأهلي| 40 دقيقة نارية بالتدريبات.. ضم نجم فيوتشر.. وقرار جديد للخطيب

صيغ التسبيح.. رددها على أصابعك كما كان يفعل النبي

أرزقه خيرًا مني| فنانة مشهورة تنفصل عن خطيبها بعد 6 أشهر ارتباط.. وهذه رسالتها الأخيرة له

تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة بعد التحذير الدولي من الأندية المصرية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 جرام ذهب هدية لـ جنى عادل الثانية إعدادية بالغربية .. صور

صاحب اللوحة الأغلى في التاريخ.. تعرف على أشهر أعمال بول غوغان الفنية

المروحة مش كفاية.. إزاي تحمي نفسك من أضرار ارتفاع الحرارة؟

غير الأكلاشيهات.. نصائح جديدة للوقاية من أضرار العاصفة الترابية

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ