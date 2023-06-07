أمطار وعاصفة ترابية وحرارة| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن نتأثر غدًا بمنخفض صحراوي ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة لـ38 درجة على القاهرة والمناطق الجنوبية.





وأوضحت "مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنخفض الصحراوي يؤثر برياح جنوبية محمل بالرمال والأتربة ويؤدي إلى انعدام الرؤية على الطرق العامة والمفتوحة، كما أنه يفضل القيادة بهدوء على الطرق ويفضل أن يتم تأجيل السفر خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية بدأت ومن الممكن أن تتقدم إلى شمال الصعيد وتتقدم إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا، معظم مناطق الجمهورية ستتعرض غدًا لعاصفة ترابية، متابعة: "فصول السنه في يوم واحد.. أمطار وارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح وعاصفة ترابية".

عاصفة رملية



وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك سحب وسقوط أمطار غدًا على عدد من المحافظات وتكون رعدية في بعض المناطق، مؤكدًا أن الأمطار تكون ما بين خفيفة ومتوسطة والتحذير من الرمال والأتربة.

واوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أنه لابد من عدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية والأشجار.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أنه يفضل ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية وجنوب الأنفية ويفضل البقاء في المنزل لهؤلاء الأشخاص.

الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 36 26

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 29 23

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 36 23

السويس 34 25

العريش 28 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 24

نخل 32 18

كاترين 28 16

الطور 33 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 24

مطروح 24 20

السلوم 25 20

سيوة 36 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 36 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 28

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 34 26

الفيوم 38 27

بني سويف 39 27

المنيا 40 28

أسيوط 41 29

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 43 28

أسوان 44 31

الوادى الجديد 43 30

أبوسمبل 42 31

https://www.youtube.com/live/YyzWpeDTpy0?feature=share