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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. إطلالة غريبة لـ سماح أنور

صدى البلد

نشرت الفنانة سماح انور صور لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام .

وظهرت سماح في الصور بإطلالة غريبة ، لم يتعرف عليها الجمهور .


وتستعد سماح أنور خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "بطن الحوت" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، وضيوف شرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وشاركت سماح أنور في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل الصندوق المكون من 15 حلقة وبطولة أحمد داش هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، كريم سرور،  بسام رجب، محمد التاجى، كريمة منصور، وعدد من ضيوف الشرف، منهم ريهام عبد الغفور، تارا عماد، أحمد خالد صالح من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

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