محاكمة تجار بشر هربوا "أفغان" داخل أثاث مستعمل ببريطانيا

سُجن مهرب روماني قام بتهريب لاجئين أفغان إلى المملكة المتحدة مختبئًا داخل خزائن ملابس "تشبه التابوت" في ظروف مريبة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كان أطفال لا يزيد أعمارهم عن عامين من بين 35 شخصًا تم العثور عليهم مثبتين في أثاث مستعمل في عربات نقل من فرنسا إلى بريطانيا.

صور لتهريب اللاجئين

استمعت محكمة إلى العثور على اللاجئين وهم يصرخون على حياتهم في موانئ دوفر وبورتسموث بين أغسطس وأكتوبر 2019.

وسبق أن حكم على خمسة رجال في محكمة تاج ريدنج لدورهم ، إلا ان المتهم السادس ، 36 عاما ، فر إلى موطنه رومانيا.

صور لتهريب اللاجئين

فيما سجن المتهم الهارب اليوم لمدة ثلاث سنوات وشهرين في محكمة برمنغهام كراون بعد تسليمه إلى المملكة المتحدة لمواجهة العدالة.