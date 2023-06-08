أشرف زكى عن شقيقته ماجدة: سعادتها بفوزي بانتخابات النقابة فرحة أم لابنها|فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

أشرف زكي:بتعامل ماجدة على أنها أمي



وعلق أشرف زكية على مشاهد فرحة شقيقته الفنانة ماجدة زكي بفوزه بانتخابات نقابة المهن التمثيلية قائلا: "بتعامل مع ماجدة زكى على أنها أمي، وفرحتها بفوزى بانتخابات النقابة فرحة أم لابنها، و بقولها ربنا يخليكي ، ومش عارف ارد جاميلك أزاي"

أشرف زكي:دار المسنين كان حلم سنين

وتحدث أشرف زكي عن دار مسنين للفنانين، قائلاً:"دار المسنين كان حلم سنين، و تم تسميتها دار إقامة كبار الفنانين"