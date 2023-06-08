تحذير عاجل لسائقي السيارات من غرامة كلاكس الزفاف.. ومفاجأة بطقس الغد.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

شرط عاجل لعودة الجماهير لـ المدرجات بسعة كاملة.. الجبلاية تكشف





أكد وليد العطار المدير التنفيذي لـ الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجميع شاهد الحضور الجماهيري المميز في مباراة الأهلي و الوداد، موضحًا أن هناك عملاً مع رابطة الأندية، ومع الجهات المسئولة المختلفة من أجل عودة الجماهير لـ المدرجات والملاعب.

وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن عودة الجماهير كان في البداية بـ 2000 مشجّع وبعد ذلك أصبح 5000، والجميع شاهد مباراة الأهلي والوداد الذى كان به سعة كاملة للجماهير.

حقيقة استبعاد لاعب من القائمة الدولية بسبب المنشطات .. اتحاد الكرة يرد





ردّ وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على سؤال: "هل هناك أحد اللاعبين تم استبعادهم من القائمة الدولية للمنتخب بسبب المنشطات؟".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يأت شيء من هذا النوع بشكل رسمي لـ الاتحاد.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أى شيء رسمي بهذا الأمر سيتم الإعلان عنه.



الخارجية ترد على مزاعم تحييد دور مصر في بعض القضايا الإقليمية |فيديو





قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه غير صحيح أنه تم تحييد الدور المصرى من بعض القضايا الإقليمية.

وأضاف أبو زيد خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، متسائلا:" هل احد يستطيع تحييد الجغرافيا والتاريخ، مصر جغرافيا وتاريخ وواقع يتفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية".

الشعب المصرى

وأكد السفير أحمد أبو زيد، أن صانع قرار السياسة الخارجية المصرية يتخذ قراره من مسؤوليته تجاه الشعب المصرى والحفاظ على المقدرات والاستقرار، ومن المسؤولية التاريخية تجاه الجيران والعلاقات الممتدة لآلاف السنين.

التعليم العالي تعلن مفاجأة للقادمين من السودان وروسيا وأوكرانيا

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن معظم المشكلات الخاصة بالطلاب تظهر من العائدين من السودان، وأنه تم تسكين 10500 طالب بـ الجامعات المصرية، وأن هناك 60% من الذين تم تسكينهم عائد من السودان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الكلام الخاص بـ ضم الطلاب العائدين من أوكرانيا وروسيا، على حساب العائدين من السودان أمر غير صحيح.

أحمد موسى : أسعار اللحوم وصلت 400 جنيه .. والأضاحي 100 ألف





قال الإعلامي أحمد موسى، إن أسعار اللحوم تبلغ حاليا ما بين 340 جنيها لـ 370 جنيها للكيلو فضلا عن بعض المحال التي تبيعها بـ 400 جنيه للمستهلك.

واستنكر موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: إحنا داخلين على العيد أسعار الأضاحي أصبحت مبالغ فيها، سعر الخروف الحي النهارده وصل 11 ألف جنيه وأسعار العجول تبلغ حاليا 85 ألف جنيه وتصل في بعض المناطق لـ 100 ألف، متسائلا: الناس تعمل إيه مع دخول العيد.. وهل إحنا وفرنا أعداد رءوس ماشية تقدر تساعد وتخفض الأسعار؟



احذر النصب الإليكتروني.. نهال طايل تذيع مكاملة لها مع لصوص الحسابات البنكية





أذاعت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية “صدى البلد2”، تسجيلا صوتيا لها مع أحد لصوص النصب الإلكتروني.

وظهر من خلال هذا التسجيل، وهو يطلب بيانات سرية من الإعلامية نهال طايل، وبيانات أرقام حساباتها.



تحذير عاجل لـ سائقي السيارات| غرامة مرورية على كلاكس العربية





أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن من يستخدم كلاكس السيارة بدون مبرر ، أو من يستخدمها فى الزفاف، أو الأماكن الممنوع فيها، يكون هناك مخالفة.



رغم وفاتها من 27 عاما.. تنبؤات العرافة البلغارية لـ كوارث عالمية في 2023





عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا، والتي أثارت الجدل في فترة من الفترات بتوقعاتها فيما يتعلق بالأمراض التي ستغزو العالم، وغيرها من التنبؤات.



وبحسب ما عرضته "العربية" فإنه على الرغم من وفاتها من 27 عاما، ألا أن العرافة البلغارية كان لها بعض التنبؤات كشف عنها بعض أتباعها، وتعود أصول تلك التنبؤات لتسعينات القرن الماضي.



وكانت "فانغا" توقعت لعام 2023 أن يكون عاما شاهدا على أحداث كارثية تواجه العالم، إذ أنها توقعت أن يواجه العالم أسلحة بيولوجية قد تؤدي لمقتل الآلاف من المواطنين.

بلاش سفر.. تحذير عاجل للمواطنين من طقس الغد

أكدت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من التقلبات الجوية السيئة تؤثر على البلاد وأن ذروة التقلبات الجوبة والارتفاع فى درجات الحرارة سيكون غدًا الخميس.