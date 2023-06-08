بمواصفات أسطورية.. أفضل موبايل ممكن تشتريه الفترة القادمة

انطلق هاتف Honor 90 Pro المتميز مؤخرا في الصين حيث أعلنت عنه شركة هونر ضمن سلسلة هواتفها Honor 90، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الأسواق العالمية ليتنافس مع هواتف الفئة الرائدة من الشركات الكبرى.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هونر Honor 90 Pro هو واحدا من أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها مؤخرا، مع إمكانات كبيرة جدا في الشاشة وكاميرا فائقة الجودة دقة 200 ميجا بيكسل، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية ضخمة.

وجاء هاتف هونر Honor 90 Pro بشاشة مقاومة للمياه والغبار بحواف منحنية من نوع OLED، قياس 6.78 بوصة، مع جودة 1.5K ، ودقة تبلغ 1224 × 2700 بكسل، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف هونر Honor 90 Pro كاميرا رئيسية بمستشعر من نوع Samsung ISOCELL HP3 ، والتي تلتقط صورًا محسّنة بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل و أخرى ثانوية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف هونر Honor 90 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف هونر Honor 90 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ندعم الشحن السريع بقوة 90 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير MagicOS 7.1 .