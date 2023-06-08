عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات أسطورية.. أفضل موبايل ممكن تشتريه الفترة القادمة

هاتف هونر Honor 90
هاتف هونر Honor 90 Pro

انطلق هاتف Honor 90 Pro المتميز مؤخرا في الصين حيث أعلنت عنه شركة هونر ضمن سلسلة هواتفها Honor 90، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الأسواق العالمية ليتنافس مع هواتف الفئة الرائدة من الشركات الكبرى. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هونر Honor 90 Pro هو واحدا من أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها مؤخرا، مع إمكانات كبيرة جدا في الشاشة وكاميرا فائقة الجودة دقة 200 ميجا بيكسل، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية ضخمة.     

 

وجاء هاتف هونر Honor 90 Pro بشاشة مقاومة للمياه والغبار بحواف منحنية من نوع  OLED، قياس 6.78 بوصة، مع جودة 1.5K ، ودقة تبلغ 1224 × 2700 بكسل، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

وسيقدم هاتف هونر Honor 90 Pro كاميرا رئيسية بمستشعر من نوع Samsung ISOCELL HP3 ، والتي تلتقط صورًا محسّنة بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل و أخرى ثانوية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

 

ويعمل هاتف هونر Honor 90 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت. 

 

ويحتوي هاتف هونر Honor 90 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ندعم الشحن السريع بقوة 90 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير MagicOS 7.1 . 

 

 

هاتف Honor 90 Pro هونر Honor 90 Pro مواصفات هونر Honor 90 Pro سعر هونر Honor 90 Pro هونر هواتف هونر Honor 90 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

ترشيحاتنا

بأقل من 200 جنيها.. كيف تساهم التموين فى خفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 8-6-2023

موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم

هاني حتحوت يكشف آخر تطورات إصابة حجازي مع اتحاد جدة .. فيديو

يونيو والدكتور أحمد عماد.. ما بين ترك المنصب وميلاده ووفاته وتحقيق رسمي

نقيب الجزارين يكشف سبب التفاوت في أسعار اللحوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بتخرج ابنتها.. إطلالات أميرة فتحى تثير الجدل

أهمها طرد البلغم.. فوائد مذهلة لتناول الليمون

البرغوث يتلاعب بالجميع..ميسي يفضل عرض إنتر ميامي الأمريكي على الهلال السعودي وبرشلونة

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ