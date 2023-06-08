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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط

تعدى على الاراضي
تعدى على الاراضي

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تمت إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة على مساحة 825م٢ تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز فارسكور وذلك ضمن أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية.

وأضافت محافظ دمياط أنه تمت إزالة 62 حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق تلك المرحلة وذلك بمساحة 4456م٢ هذا إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أراضٍ زراعية بمساحة 22 فدانًا و20 قيراطًا.

مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ..

وشدّدت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعد فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

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