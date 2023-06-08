دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم وإجراء الكشف الطبى ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.

القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

هيئة التنظيم والإدارة

ونقل اللواء أح عبدالناصر يوسف محمد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تفخر دوماً بشبابها من ذوى الهمم بإعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطه , مؤكداً على أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائمًا على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من ذوى الهمم.

القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

وأكد أيمن أحمد موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى مساعدة أبناءها من ذوى الهمم , لافتا الى إمتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية.

وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ويرافقة عميد محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بتكريم عدد من طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم وتوزيع هدايا رمزية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.

القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

أعقب ذلك إلتقاط صورة تذكارية وتقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزه لإدخال البهجة والسرور على الطلبة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم وتماشياً مع منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها الدولة المصرية لهم.