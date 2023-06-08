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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابتكار غرفة معقمة وقابلة للطي للقيام بالعمليات الجراحية في أي زمان ومكان

غرفة عمليات على الظهر
غرفة عمليات على الظهر

في الحوادث والمعارك والكوارث، يواجه الطاقم الطبي تحديات عصيبة خلال قيامهم بمعالجة الجرحى بعد الإصابات التي تحتاج إلى غرف عمليات جراحية عاجلة في مناطق يصعب الوصول إليها.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أفاد بأن خبراء من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا  وبطريقة مبتكرة، وجدوا الحل من خلال نظام سارج في surgifieled، وهذا النظام عبارة عن فقاعة مصغرة لغرفة عمليات معقمة تتكون من أجزاء بلاستيكية شفافة مغلقة بإحكام ووحدة تحكم ذكية مزودة بمضخة كهربائية لتعقيم الفقاعة خلال العمليات.

وأوضح التقرير أن هذا النظام يوفر بطارية "ليثيوم أيون" قابلة لإعادة الشحن، وتتميز الفقاعة بنظام تعقيم كامل. 

وتتم العملية من خلال فتحات جانبية تمكن الطبيب من إدخال يديه لإجراء الجراحة في المنطقة المصابة، وأهم ما يميز الفقاعة المرونة وسهولة حملها على الظهر في حقيبة واحدة فقط.

وأضاف التقرير تعليق مايك تيودوريسكو أنه يمكن استخدام النظام المبتكر لخفض تكاليف الرعاية الصحية، وأيضا لمنح الأطباء والمرضى مزيدا من المرونة، والهدف من صناعة فقاعة العمليات هو القدرة على الوصول إلى المريض أينما كان.

الحوادث الرعاية الصحية تكنولوجى الطاقم الطبي الإصابات

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