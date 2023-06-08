في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

تم تحديد اليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو من كل عام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2008، بهدف زيادة الوعي بأهمية المحيطات وحمايتها والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية.

يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب، فهو يوفر موارد حيوية وغذائية واقتصادية هامة للبشرية وللعديد من الكائنات الحية الأخرى.

ومع ذلك، فإن المحيطات تواجه تحديات كبيرة بسبب التلوث والاحتباس الحراري والصيد الجائر وتدمير الموائل الطبيعية، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النظام البيئي والتنوع البيولوجي والصحة العامة.

لذلك، فإن الاحتفاء باليوم العالمي للمحيطات يساعد على زيادة الوعي بأهمية المحيطات وحمايتها.

كيف يمكنني المشاركة في الحملات البيئية لحماية المحيطات؟

فى هذا الإطار، قدمت الدكتورة سكينة جمال، خبيرة التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، العديد من الطرق للمشاركة في الحملات البيئية التي تهدف إلى حماية المحيطات، وفيما يلي بعض الاقتراحات:

1. انضم إلى منظمة بيئية: هناك العديد من المنظمات البيئية التي تعمل على حماية المحيطات، مثل Greenpeace وThe Ocean Conservancy وOceana، ويمكنك الانضمام إلى هذه المنظمات كعضو ودعم حملاتهم ومبادراتهم.

2. التطوع: تعتمد العديد من المنظمات البيئية على المتطوعين للمساعدة في تنظيف الشواطئ والدعوة وجمع التبرعات.

يمكنك التحقق من المنظمات المحلية لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي فرص تطوعية متاحة.

3. قلل من استخدامك للبلاستيك: يعد التلوث البلاستيكي مشكلة رئيسية للمحيطات، لذا فإن تقليل استخدامك للبلاستيك يمكن أن يكون وسيلة مهمة للمساعدة.

يمكنك إحضار الأكياس وزجاجات المياه والحاويات القابلة لإعادة الاستخدام الخاصة بك بدلاً من استخدام الأكياس التي يمكن التخلص منها.

4. دعم المأكولات البحرية المستدامة: يعتبر الصيد الجائر تهديدًا كبيرًا للمحيطات، لذا فإن اختيار خيارات المأكولات البحرية المستدامة يمكن أن يساعد في تقليل التأثير.

ابحث عن المأكولات البحرية المعتمدة من قبل منظمات مثل مجلس الإشراف البحري.

5. نشر الوعي: يمكنك أيضًا المساعدة من خلال نشر الوعي حول أهمية حماية المحيطات.

شارك المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث إلى الأصدقاء والعائلة، وشجع الآخرين على المشاركة في الحملات البيئية.

تذكر أنه حتى الإجراءات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا عندما يتعلق الأمر بحماية المحيطات.

8 يونيو.. اليوم العالمي للمحيطات

8 يونيو.. اليوم العالمي للمحيطات