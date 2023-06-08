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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العاصفة تمدد للغد.. أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 8 نصائح لمرضى القلب

القلب
القلب

يمكن للعوامل الجوية المتقلبة مثل العواصف الترابية أن تؤثر على صحة القلب وتسبب مشاكل صحية لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب، فيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب خلال العواصف الترابية،قدمها الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

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نصائح التي يمكن اتباعها للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب خلال العواصف الترابية

1- البقاء في المنزل و تجنب الخروج إلا إذا كان ذلك ضروريا.
2- استخدام مكيف الهواء في المنزل لتنقية الهواء.
3- إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الغبار والتراب من الخارج.
4- تجنب ممارسة الرياضة خارج المنزل.
5- تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة والملائمة لحالة المرض الحالية.
6- البقاء على اتصال بالطبيب المعالج ومراقبة الحالة الصحية باستمرار.
7- تجنب التدخين والمشروبات الكحولية.
8- تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب بانتظام وعدم التوقف عن تناولها دون استشارة الطبيب المعالج.

يجب على المرضى المصابين بأمراض القلب الاتصال بطبيبهم المعالج إذا شعروا بأي أعراض غير طبيعية أو إذا استمرت الأعراض الحالية لفترة طويلة.

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