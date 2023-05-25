خطر على مرضى القلب والحساسية والضغط .. اضرار الساونا لا يعرفها الكثيرون

حمامات الساونا اصبحت من الاشياء المهمة للكثير من المواطنين ، يواظبون عليها بشكل مستمر ، ويعتبرها طريقة جيدة للاسترخاء واستعادة النشاط وتحسين الأداء في الرياضة وتقليل الضغط العصبي ، لكن البعض لا يعرفون مخاطرها واضرارها الاكثار منها علي الصحة وفقا لموقع Medical news today

أبرز المخاطر فى غرف الساونا :

⁃ الساونا قد تكون سببا في أمراض إرتفاع ضغط الدم والموت المفاجئ، واللذين يعانون من مشاكل في القلب

⁃ ومن مخاطر غرف الساونا هو بقاء البعض داخلها لوقت طويل، حيث إنها تسبب زيادة ضربات القلب عن المعدل الطبيعى، تصل إلى 130 دقة فى الدقيقة، بينما المعدل الطبيعى يتراوح ما بين 60 و90 دقة فى الدقيقة،

- هذا الأمر قد يؤدى إلى هبوط مفاجئ فى ضغط الدم وحدوث حالات إغماء وقد يمتد الأمر ليصل إلى حد الوفاة.



⁃ يجب امتناع مرضى حساسية الصدر من دخول هذه الغرف، حيث إنها قد تصببهم بأزمة حادة، وضيق مفاجئ فى الشعب الهوائية

⁃ لا يجوز الذهاب إلى الساونا في حالة الإصابة بالأمراض المعدية الحادة كالإنفلونزا ونزلات البرد، وارتفاع ضغط العين، وأمراض الكلى والكبد، وأمراض الأوعية الدموية كدوالي الساقين أو التهاب الأوعية، وبعد السكتة الدماغية، وحالات الإصابة بالصرع.



- يفضل ألا يزيد معدل الحمام مرة واحدة أسبوعيا فقط فكثرة الاستخدام أكثر من مرة يسبب تعرض الجلد للجفاف والجسم أيضا للجفاف بسبب فقدان السوائل بالجسم

- تعرض الجلد لحرارة الزائدة لمدة طويلة يضر الجلد ضررًا بالغًا يجب ألا تزيد الجلسة عن 15 دقيقة فقط

- البيئة الدافئة مفيدة لنمو البكتيريا ،ويمكن أن توفر منصة للعدوى البكتيرية والالتهابات الفيروسية

- زيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الألم العضلي الليفي تصيب الشخص بمعدل مرتفع في درجة الحرارة.

- يزيد من فرص تدفق الدم في الجلد ، حيث يؤدي تدفق الدم المتزايد لمشاكل في الجلد أيضًا ومن المحتمل جدًا أن يؤدي ذلك للإصابة بمرض الشريان التاجي.