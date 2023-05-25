طريقة عمل البيتزا الإيطالى فى المنزل

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البيتزا فى المنزل.

طريقة عمل البيتزا الايطالى …

المقادير

3 اكواب دقيق

2 ملاعق صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر

ماء دافئ للعجن حسب الكمية

1/4 كوب زيت

ملح



صوص بيتزا حسب الرغبة

مكعبات فلفل اخضر

جبنة

زيتون اسود

زيتون اخضر

مكعبات طماطم صغيره

الطريقة

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف والملح والزيت ثم اعجن بالدقيق الى ان تتكون عجينة متماسكة.

تغطى وتترك من نص الي ساعة حتى تختمر

افرد العجينة واقطعها بالقطاعه الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون .