السيسي: مصر تولت رئاسة الكوميسا في فترة شديدة الدقة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لـ رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيتشيليما، وجميع الحضور بـ قمة الكوميسا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بـ انعقاد قمة كوميسا الـ 22 التى تستضيفها زامبيا، أنه سعيد بالحضور فى القمة، بـ زامبيا، تحت شعار " تكامل الكوميسا الاقتصادي يركز على الاستثمار الأخضر و القيم المضافة و السياحة".

ولفت إلى أنه يشكر رئيس جمهورية زامبيا على كرم الضيافة، وان هذا أمر ليس بجديد على شعب زامبيا المضياف.

وأشار إلى أن مصر تولت رئاسة الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة.