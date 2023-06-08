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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية..

أشرف العربي يسلط الضوء على دور ثقافة التخطيط في دعم التنمية المستدامة

أشرف العربي
أشرف العربي

شارك الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومي، في جلسة نقاشية حول "مراكز الفكر وصنع القرار"، خلال فعاليات النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادة الدولية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل في نسختها الرابعة شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب".

يأتي ذلك بمشاركة 150 من القيادات الشبابية من 55 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، في الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري، وبحضور السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام.

وأدارت الجلسة الدكتورة دينا طلعت، من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف العربي أهمية المنحة والمشاركة فيها، والتي تدعم التوعية لأجل الفكر البنائي والمؤسسي والاستراتيجي وثقافة التخطيط، كما أنها تساعد على توقع الأزمات والخروج منها بأفضل السبل، وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وأشار العربي إلى أهمية دور معهد التخطيط  القومي، في دعم عملية صنع القرار وبناء الكوادر ورفع الكفاءة على المستويين المحلي والإقليمي، وعقد برامج تدريبية فى مجالات التخطيط والتنمية المختلفة، فضلاً عن الدراسات العليا في مجال التخطيط والتنمية المستدامة.

وقال إن المعهد يقدم أيضاً الاستشارات فى المجالات الاقتصادية والتنموية وإعداد الخطط، والاستشارات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بجانب النشاط البحثي والتقارير التي يصدرها المعهد وتتم إتاحتها على موقعه الإلكتروني، علاوة على دوره التوعوي في دعم ثقافة التخطيط والتنمية. 

من جانبه، أوضح السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام، أهمية مواجهة التحديات والأزمات البيئية والاقتصادية والعالمية. 

وتابع: “لدينا معرفة أكثر بالتحديات التي تواجهنا في بلادنا، لتحقيق التنمية المستدامة، والمؤسسات هي الرابط بين الأفكار ووضع الحلول في الدول النامية ومركز التميز والتخطيط القومي”، مشيراً إلى أن مركز القاهرة يسعى لفض المنازعات وحفظ السلام لبناء قدرات الدول الأخرى، وتحديداً الدول الأفريقية والعربية. 

التخطيط أشرف العربي إفريقيا اسيا منحة ناصر

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