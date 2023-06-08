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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات الخميس

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 17521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 21001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7336 نقطة.

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تباين مؤشرات البورصة منتصف تعاملات الخميس

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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس 8-6-2023

 

كما ارتفع مؤشر البورصة لشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة.

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