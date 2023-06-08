مجانا لـ أندرويد وآيفون.. إليك أفضل تطبيقات دردشة الفيديو في عام 2023

يمكن لأفضل تطبيقات مكالمات الفيديو إجراء دردشة مرئية تجعل التواصل وجها لوجه شيئا من الماضي، حيث أدت أزمة الوباء إلى جعل تطبيقات مكالمات الفيديو أداة أساسية للتواصل، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى إحدى هذه الخدمات الآن على الرغم من أنتهاء فترة أزمة كورونا.

وبالنسبة لفوائدها، يمكن أن تمنحك تطبيقات مكالمات الفيديو حضورا افتراضيا في الأحداث المادية، أو يمكن أن تساعدك على البقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلات وزملاء العمل البعيدين جدا وليس لديهم القدرة على الالتقاء شخصيا، يعني سحر الإنترنت أن تطبيقات الدردشة المرئية يمكنها سد الفجوات المادية، ومساعدتك على البقاء على اتصال عبر مسافات طويلة دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

أفضل تطبيقات دردشة الفيديو في عام 2023



إليك أفضل تطبيقات الدردشة المرئية لعام 2023، وفقا لما ذكره موقع "tomsguide".



1. Zoom أفضل تطبيق دردشة فيديو ومؤتمرات شامل:

احتل تطبيق زووم Zoom مكانة كبيرة أثناء فترة وباء كورونا، مما عزز مكانته باعتباره تطبيق دردشة الفيديو الفعلي لكثير من الأشخاص والشركات، ولسبب وجيه، جعلت مجموعة ميزات Zoom الشاملة ودعم النظام الأساسي الشامل منها خيارا شائعا في جميع أنحاء العالم، سواء كنت تستخدم سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو تفضل استخدام إصدار ويب، فإن Zoom أفضل تطبيق دردشة فيديو ومؤتمرات شامل يمكنه مساعدتك بسهولة كبيرة.

ويتميز التطبيق بدعم ميزة التشفير ومشاركة الشاشة والتعليقات التوضيحية الحية، ويمكنك باستخدام Zoom إجراء دردشة فردية مرئية غير محدودة، وبالنسبة للدردشات الجماعية يمكنك إجراء مكالمة فيدو مع أكثر من ثلاثة أشخاص لمدة 40 دقيقة مجانا، أو مع ما يصل إلى 100 شخص من خلال دفع اشتراك شهرى تبلغ قيمته 16 دولار للاستفادة من مزايا التطبيق الاحترافية.

2. Skype: أفضل دردشة فيديو متعددة المنصات سهلة الاستخدام:

يعمل تطبيق سكايب Skype في مجال الدردشة المرئية لفترة طويلة جدا، ولا يزال يقدم مجموعة قوية من الميزات لما يصل إلى 50 شخصا في المكالمة الواحدة. كما أنه مجاني الاستخدام، وهو متوفر على كل جهاز قد تحتاج إلى استخدامه، كما أنه يمنحك القدرة على الاتصال بالخطوط الأرضية والهواتف المحمولة الأساسية، ويدعم المكالمات الدولية والرسائل النصية ولكن عليك أن تدفع مقابل ذلك، ولكنه مفيد بشكل خاص للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة في العديد من البلدان البعيدة.

كما يوفر Skype الكثير من الميزات الشائعة أيضا، بما في ذلك مشاركة الشاشة والنسخ المباشر، وفي بعض الحالات الترجمة الفورية للصوت في الدردشة.

3. Google Meet: أفضل تطبيق دردشة فيديو لمستخدمي أندرويد:

بينما كان لدى شركة آبل تطبيق الدردشة المرئية Facetime لسنوات، كان نظام التشغيل أندرويد من جوجل Google يفتقر إلى نظيره الأصلي، وبدلا من ذلك، كان على الأشخاص الاعتماد على تطبيقات الجهات الخارجية التي تم تنزيلها من متجر بلاي، ويأملون أن يكون أصدقاؤهم على استعداد للتسجيل أيضا.

ولحسن الحظ، جاء تطبيق Duo أو ما يعرف حاليا بـ Google Meet لمعالجة هذه المشكلة، من خلال تطبيق دردشة فيديو سهل الاستخدام بشكل ملحوظ ويمكن الوصول إليه من خلال تطبيق الهاتف الأصلي لنظام أندرويد، وعلاوة على ذلك، يدعم تطبيق جوجل الكثير من الميزات الممتعة، بما في ذلك القدرة على تسجيل وإرسال رسائل الفيديو التي تتيح لك التواصل مع الأصدقاء والعائلة، وحتى لو لم يكونوا متوفرين في تلك اللحظة بالذات.

4. Discord: أفضل دردشة فيديو للاعبين:

يعرف اللاعبون أن Discord تطبيق رائع للتواصل مع أصدقائهم عبر الرسائل النصية، ولكن هل تعلم أنه يدعم الدردشة المرئية أيضا؟، بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأنه يسمح بالبث في التطبيق نفسه، فهي طريقة رائعة للعب بعض الألعاب مع الأصدقاء، من خلال بث محتوى شاشة أحد المستخدمين إلى بقية المجموعة، ويقدم التطبيق بعض الامتيازات الاضافية مقابل دفع اشتراك شهري تبلغ قيمته 3 دولارات شهريا.

5. FaceTime: أفضل تطبيق دردشة فيديو لمستخدمي آيفون:

تقوم شركة آبل بتثبيت تطبيق FaceTime مسبقا على جميع أجهزة آيفون، ويدعم تطبيق دردشة الفيديو الشهير عددا من الميزات الممتعة والمفيدة حقا، من بينها الرموز التعبيرية Animojis و Memojis اللطيفة والملصقات، بالإضافة إلى السماح لما يصل إلى 32 مشارك في المكالمة الواحدة.

ونظرا لأن FaceTime يحتوي أيضا على خيارا لإجراء المكالمات الصوتية FaceTime Audio، يمكنك بسهولة إجراء المكالمات عبر البيانات أو Wi-Fi وقتما تشاء، حيث ستبدو محادثاتك أفضل بلا حدود مما تبدو عليه عبر الشبكة الصوتية لمزود الخدمة الخلوية.