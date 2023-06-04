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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش هتصدق أنها مجانية.. أفضل 5 تطبيقات على أندرويد بميزات حصرية

أفضل تطبيقات أندرويد
أفضل تطبيقات أندرويد المجانية

يحتوى متجر جوجل بلاي على مئات التطبيقات الجديدة، التي يتم إضافتها تقريبا كل أسبوع، ولكن فقط التطبيقات المميزة هي التي تحظى بشعبية كبيرة على المتجر، لذلك يعد العثور على عدد قليل من الجواهر المخفية مهمة صعبة.

لهذه السبب، سنوضح لك فيما يلي قائمة بأفضل تطبيقات أندرويد المجانية على متجر جوجل بلاي، حتي يمكنك الاختيار منها ما يناسب احتياجاتك، أو حتى تظل على اطلاع بأحدث التطبيقات المطورة لنظام أندرويد.

 

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أفضل 5 تطبيقات أندرويد مجانية يمكنك تجربتها


1. تطبيق Pixel Search:

واحدة من أكبر مزايا استخدام هواتف Pixel من جوجل هي ميزاته الحصرية، الغير متوفرة على أي جهاز أندرويد آخر، ومن بين هذه الميزات هي شريط البحث العام، ولكن بفضل تطبيق يسمى Pixel Search، يمكنك الحصول على هذه الميزة المفيدة وإحضارها إلى الهاتف الخاص بك، فهو يمكن أن يساعدك في البحث عن أي شيء على هاتفك، مثل تطبيق، ملف، جهة اتصال، وغيرها المزيد، وعلاوة على ذلك، يمكنك أيضا كتابة استعلام بحث والعثور مباشرة على نتائج من تطبيقات مثل YouTube و Spotify و Netflix و Maps والعديد من التطبيقات الأخرى.

Pixel Search

2. تطبيق Flip DND:

سيساعدك هذا التطبيق في تقليل الوقت الذي تقضيه أمام شاشة هاتفك، DND أو عدم الإزعاج هي ميزة تساعدك على الانفصال عن العالم الرقمي وتمنع هواتفنا من إرسال الإشعارات التي يمكن أن تتحول إلى جلسة تمرير مدتها ساعة أو أكثر،ويمكّن للتطبيق في كل مرة تقلب فيها الهاتف، تشغيل وضع عدم الإزعاج وعدم تلقي الإشعارات، وفي كل مرة ستحصل على ملاحظات الاهتزاز بعد ثانيتين لتأكيد تمكين DND، بمجرد قلب هاتفك.

Flip DND

3. تطبيق Positional:

عندما نستخدم تطبيق Compass على جهاز آيفون، فإننا نحب واجهة المستخدم والتصميم الجميل، لذلك يتوفر تطبيق يسمى Positional على متجر جوجل بلاي يؤدي وظيفة مماثلة، وهو تطبيق معلومات جغرافية يعرض موقعك الحالي وجميع المعلومات المتعلقة به، الإحداثيات والعنوان الدقيق والمنطقة الزمنية، وعلاوة على ذلك، هناك أيضا البوصلة وأداة المستوى التي ستساعدك في معرفة اتجاه الكائنات واتجاهها، إلى جانب ساعة متحركة جيدة التصميم تعرض جميع البيانات المتعلقة بشروق الشمس وغروبها والشمس والقمر وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

Positional 

4. تطبيق ImageChat AI:

تنتشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة في عالم الهواتف الذكية مؤخرا، وسيساعدك هذا التطبيق على اكتشاف محتويات وتفاصيل الصورة التي تلتقطها أو تحملها من معرض الصور الخاص بك، يستخدم التطبيق نموذجا يسمى ImageChat-2 تم تطويره بواسطة شركة تسمى Cooch، بمجرد تحميل أي صورة،  يقوم التطبيق بوصفها بالتفصيل في واجهة تشبه chatbot، بمجرد أن يكشف عن كل التفاصيل، يمكنك متابعة محادثة بشأن نفس الشيء.

ImageChat AI

5. تطبيق Aerodocs:

يتيح لك هذا التطبيق تنظيم وترتيب جميع مستنداتك الرقمية بسهولة، سواء كانت متعلقة بخطتك الطبية أو التعليم أو العمل أو وثائق السفر، يمكنك فرزها جميعا بالعناوين والمجلدات ذات الصلة، يمكنك أيضا إنشاء مجلدات مخصصة جديدة بناءً على احتياجاتك، وإضافة علامات لتنظيم هذه المجلدات وإضافة ملاحظات مهمة، وتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام Google حتى تتمكن من مزامنة مستنداتك واستخدام هذا التطبيق على أجهزة أخرى.

Aerodocs
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