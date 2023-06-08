احترس منها .. مشروبات تزيد الشعور بالعطش والحر

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول المشروبات بكميات كبيرة يساعد فى التخفيف من الشعور بالحر والجفاف في الصيف .. ولكن هل تعلم أن بعض المشروبات تزيد شعورك بالعطش؟



ووفقا لما جاء فى موقع tasteofhome نعرض لكم قائمة بأهم المشروبات التى تزيد من الشعور بالحر والجفاف فى الصيف

الكاكاو الساخن

يعد الكاكاو من المشروبات الضارة فى الحر حيث يحتوي كوب واحد من الشوكولاتة الساخنة على سكر وسعرات حرارية أكثر من علبة الصودا ، مما يؤدي إلى جفاف جسمك

قهوة

القهوة ليست سيئة للغاية ، ولكن بمجرد تجاوز الكوب الثاني ، يبدأ جسمك في المعاناة حقًا وتبين أن شرب أكثر من 200-300 ملليجرام من الكافيين كما أن الكمية الموجودة في كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة - يؤدي إلى الجفاف وللحفاظ على سلامتك ، انتقل إلى تناول القهوة منزوعة الكافيين أو اقتصر على كوب أو كوبين.

المشروبات الغازية

غالبًا ما تحتوي المشروبات الغازية على مادة الكافيين ، والتي تعد سببًا في الإصابة بالجفاف بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من السكر والصوديوم وهو مضر لعظامك وأسنانك أيضًا

المشروبات الكحولية القوية

أي مشروب كحولي تزيد قوته عن 10 في المائة من الكحول هو مجفف و تحتوي معظم أنواع النبيذ على حوالي 12 في المائة ، لذا فيجب الابتعاد عن المشروبات الكحولية

عصير الليمون

على الرغم من أن النكهة الحلوة والحامضة قد تكون مغرية في الحرارة ، إلا أن عصير الليمون مليء بالسكريات التي لا تقدم الكثير لاحتياجات جسمك لذا استبدل هذا بمياه مملوءة بشرائح الليمون وستشعر بصحة أفضل

مشروبات الطاقة

معبأة بالكافيين والسكريات المزيفة والمواد الكيميائية المعقدة ، مشروبات الطاقة ليست مرطبة وإذا كنت تتطلع إلى الحصول على الطاقة بينما لا تزال تحصل على المزيد من السوائل ، فنحن نقترح الشاي.

حليب منكه

الحليب الأبيض بمفرده جيد تمامًا ، لكنك تبدأ في إضافة السكريات غير الضرورية عند إضافة النكهات هناك وتجنب الشوكولاتة والفراولة وحليب الفانيليا والتزم بالحليب العادي حتى تحصل على رطوبة كاملة.

سموثي

الفاكهة صحية للأكل بمفردها ، لكن في بعض الأحيان يمكنك الحصول على الكثير من الأشياء الجيدة! تحتوي العصائر على المزيد من الفاكهة في مشروباتك أكثر مما تعتقد وأضف ذلك إلى القوام الكثيف وقد يكون لديك وصفة للجفاف، وهذا لا يعني استبعاد الفوائد الصحية الأخرى للعصائر.

من الرائع إعادة التزود بالطاقة بعد التمرين أو بدء يومك بجرعة من الفيتامينات وإذا كنت ترغب في زيادة عامل الترطيب ، فإن الحل السهل هو مضاعفة كمية الثلج في وصفتك وسيؤدي ذلك إلى تخفيف الشراب دون تغيير المذاق كثيرًا وجرب هذه الحيلة على وصفات العصائر الرائعة لدينا.

