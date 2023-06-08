"هل تريدون منا قصف أوروبا؟"..مدفيديف يرد على دعوات إرسال قوات الناتو لأوكرانيا

رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الخميس، علي تصريحات الأمين العام السابق لحلف الناتو بشأن إرسال قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلي في أوكرانيا.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”، "لم يكن راسموسن شخصا ذكيا جدا من قبل.. والآن سقط تماما في الخرف العقائدي وقال إنه حتى لو لم تتلق أوكرانيا دعوة إلى الناتو في فيلنيوس، فإن دول الحلف ستكون قادرة على إرسال قواتها إلى هناك”.

وأضاف: “حسنا.. هل سألت سكان هذه البلدان؟.. أي منهم يريد الحرب مع روسيا؟.. هل تريدون ضربات تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوروبا؟”.

وتابع مدفيديف:" هذا ما يعنيه ليس في الوقت المناسب أن تصبح مستشارا مستقلا لجميع الجشعين مثل بوروشينكو وغيرهم من النازيين الفاسدين".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوج راسموسن، إن بعض دول الحلف قد ترغب بشكل فردي في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس.