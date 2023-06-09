عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تبادل المعلومات ابرزها..تفاصيل وسائل تحقيق أهداف البنك المركزي وفقا للقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الوسائل التى تحقق أهداف البنك المركزي واختصاصاته وذلك ووفقا لقانون البنك المركزي فيما يلى:


منح قانون رقم 194 لسنة 2020 البنك المركزى الحق فى استخدام عدد من الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، أبرزها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، للمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.


 توسيع قاعدة المستفيدين


ومن الوسائل أيضا، تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود، تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها .

يأتى ذلك بالإضافة إلى القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.

الأدوات المالية الأدوات المالية الحكومية البنك المركزي الجهات الأجنبية الجهات الدولية الجهات الأجنبية المناظرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ كارثة تحل على العالم هذا العام.. تفاصيل

بـ 26 جنيها.. مفاجأة بشأن سعر الدولار العادل وسقوط الأخضر قريبا

تحرك عاجل ضد بايدن.. مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

ترشيحاتنا

شوبير يعلن مطالب أوسوريو بشأن صفقات الزمالك وموقف الراحلين

تركيا .. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي ويعين أول امرأة في منصبه .. من هي؟

من أي شيء تحمي سورة الكهف يوم الجمعة.. وما أفضل وقت لقراءتها؟

أمير المصري: ملقتش شريكة حياتي لغاية دلوقتي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ 17 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 يونيو .. 9 سنوات على تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر

رئيس مركز البحوث سابقا يكشف أسباب استمرار الامطار لشهر يونيو

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ