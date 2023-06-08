تحركات قوية لـ وفد الأهلي في المغرب قبل وصول بعثة الفريق |خاص

نجح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي والمهندس سمير عدلي المدير الإداري في إنهاء أكبر الأزمات التي كانت سبباً رئيسياً في عدم إستقرار بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في نهائي النسخة الماضية لدوري ابطال أفريقيا في الدار البيضاء.

ووصل الثنائي عدلي وعبدالحفيظ الي كازابلانكا بعد ظهر امس للترتيب لإستقبال البعثة وكان علي رأس أولوياتهم بناء علي التنسيق الذي تم مع محمود الخطيب هو تغيير فندق الإقامة التي أعتدت أن تنزل فيه البعثة وكان جزء من معاناة التواجد في المغرب وقت نهائي النسخة الماضية بدوري أبطال أفريقيا التي خسرها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أمام الوداد.

وانهي عبدالحفيظ وعدلي حجز إقامة البعثة في فندق أخر بعيداً عن الفندق المعتاد حيث ان الأخير يقع في نطاق معقل الوداد البيضاوي وبالقرب من مقر النادي ووسط مشجعية والذي كان يقلل من الإستقرار ويقلص من حدة حركة الفريق، وقام وفد الأهلي بالحجز في فندق أخر وتم تسكين أسماء اللاعبين في الغرف لتجنب إهدار الوقت لدي وصولهم مساء اليوم.

كما قام عبدالحفيظ وعدلي بمعاينة ملعب العربي الزوالي الذي سيتدرب فيه الفريق غداً الجمعه وطلبوا بعض الأمور علي رأسها غلقه وعدم وجود أحد لأنه سيكون التدريب الرئيسي، كما قاموا بإختيار حافتلين لتنقلات الفريق وأتوبيس صغير للبعثة الإعلامية بجانب 3 سيارات أخري لرئيس البعثة حسام غالي ومحمود الخطيب رئيس النادي وباقي أعضاء المجلس الذين سيصاحبون الفريق.

كما يعقد وفد الأهلي إجتماعاً مع مسئولي الوداد والإتحاد المغربي لكرة القدم لإزالة بعض المعوقات والتي رأسها إستخراج تصاريح دخول البعثة بالكامل لمركب محمد الخامس وهي 70 فرداً ، بجانب الحصول علي نسبة النادي من التذاكر والتي تقدر ب2000 فقط.

وأثني عبدالحفيظ وسمير عدلي علي الدور الكبير للسفارة المصرية التي كانت معهم منذ وصولهم الي الدار البيضاء أمس ، كما قامت بإنهاء كافة الأمور لإستقبال البعثة مساء اليوم بمطار كازابلانكا.