هجمة صيفية عنيفة على محافظات الجمهورية مع سقوط أمطار متقطعة |ماذا يحدث

تقلبات واضطرابات شديدة في حالة الطقس عاشتها محافظات الجمهورية المختلفة اليوم الخميس 8 يونيو 2023، حيث ضربت موجة شديدة الحرارة عددًا واسعًا من المناطق مسجلة ارتفاعا تخطى 45 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، فيما تساقطت أمطار متقطعة ومتفاوتة الشدة بمناطق أخرى بما فيها القاهرة والجيزة.

حالة الطقس مخيفة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها من حالة الطقس اليوم، حيث تمر البلاد بحالة من التقلبات الجوية، تتكون السحب الرعدية على شمال البلاد من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء ويبقى التحذير من الرياح الهابطة من السحب الرعدية التي تنخفض إثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق.

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، حيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير عادة نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحاب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير في الضغط الجوي.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بوضع الكمامة على الأنف والفم وإذا لم يكن معك كمامة في هذا الوقت قم بوضع منديل على أنفك وفمك أو أي قطعة قماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا، وحماية العين قدر الإمكان، واللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية.

وشددت الأرصاد الجوية بتجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها، ولكن إذا واجهت عاصفة ترابية، فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك (من الأمام والخلف والجانب) وابدأ في تهدئة السرعة، والانسحاب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتى تدهور الرؤية الأفقية ويؤدي ذلك إلى صعوبة الانسحاب، والخروج من الطريق السريع ولا تقف في أي حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية.

ووصفت الأرصاد الجوية العواصف الترابية بالمخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.

وكانت تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يغطى الصحراء الغربية يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن يمتد للداخل ليؤثر على مناطق من شمال ووسط الصعيد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت.

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترات الليل حتى نهاية اليوم الخميس.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن المنخفض الجوي الخمسيني سيتبعه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الخميس، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 38 درجة، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 45 درجة مئوية، وسرعة الرياح تتراوح من 30 إلى 40 كيلو مترا وتؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من مرضى الصدر والجيوب الأنفية تأجيل مشاويرهم الغير ضرورية، اليوم الخميس، منعا للاستنشاق الأتربة والإضرار بحالتهم الصحية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ الأرصاد الجوية، إن الأرصاد الجوية حذرت بالفعل من التقلبات الجوية التي تشهدها حالة الطقس اليوم الخميس، نتيجة تأثر البلاد بـ منخفض رياح خماسيني على الصحراء الغربية، مما يثير عاصفة ترابية محملة بالغبار والأتربة.

مهم للمواطنين

وأوضحت "شاكر"، في تصريحات إعلامية، أن هذه العاصفة الترابية ستؤثر بشكل كبير على مستويات الرؤية الأفقية، فضلًا عن تواجد سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار رعدية، على فترات متقطعة من اليوم، ومتفاوتة الشدة، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة على جنوب الصعيد.

وكشفت عن موعد تحسن حالة الطقس، حيث تشهد البلاد بدءًا من يوم السبت المقبل تحسنا كاملا في الأحوال الجوية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وشددت الأرصاد الجوية على المسافرين التزام السرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، حرصا على سلامة المارة والركاب، وتشغيل مساحات السيارة والكشف على إطار السيارات قبل السفر، وعدم ركن السيارات أسفل المبانى الآيلة للسقوط أو الأشجار العالية أو اللوحات المعدنية.

وحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس الآن تصل مستوى الرؤية الأفقية الآن على أسوان إلى 2000 متر، والأقصر وصلت الرؤية الأفقية إلى 4000 متر بسبب الرمال والأتربة المثارة.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

كما حددت الإدارة العامة للمرور رقماً للتواصل في حالة حدوث أي أعطال أثناء العاصفة الترابية، إذ يمكن الاتصال على رقم 01221110000، ويجري تقديم الإغاثة خلال دقائق قليلة، كما نصحت المواطنين بتأجيل السفر خلال ساعات العاصفة الترابية، ولحين تحسن حالة الطقس، وقبل التحرك بالسيارة يجب القيام بفحصها جيدًا.

وأثناء التحرك بالسيارة يتوجب على قائد السيارة الحرص على وجود مسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك وعدم تخطيها، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مع ضرورة عدم السير عكس الاتجاه لعدم التعرض للخطر، مع تجنب القيادة بسرعة كبيرة لأن ذلك يشكل خطورة في ظل الطقس السيئ.

ومن بين النصائح التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للمواطنين بالتزامن مع العاصفة الترابية، تجنب الوقوف أسفل أي لافتات على الطريق أو الأشجار أو العقارات المتهالكة حتى تكون في أمان.

ويعد مرضى حساسية الصدر و الجيوب الأنفية من الفئات الأكثر تضررًا خلال العواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة، قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بعض النصائح والإجراءات الاحترازية لهؤلاء المرضى والتي تتمثل في: