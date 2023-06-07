عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع والتي تشهد موجة جديدة من التقلبات الجوية بعد العاصفة القوية التي ضربت البلاد الخميس الماضي.

موضوعات متعلقة:

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

أتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة حارة أخرى قادمة في هذا الموعد

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

منخفض خماسيني

من جانبها أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك منخفضا خماسينيا يضرب البلاد اليوم الأربعاء على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد.

منخفض خماسيني

وتابعت خلال مداخلة تصريحات تليفزيونية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنخفض يكون اليوم على أقصى غرب البلاد ولن تقترب من وسط البلاد، ولكن يقترب المنخفض الخماسيني من القاهرة يوم الخميس ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

الطقس اليوم في مصر

وعن حالة الطقس غدا في مصر، أعلنت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بنحو 4 درجات على القاهرة ، لتصل العظمى على القاهرة نحو 35 درجة فيما تصل على جنوب الصعيد 44 درجة نهارا.

الطقس اليوم في مصر

الطقس اليوم مباشر

حالة الطقس اليوم في مباشر في القاهرة الان ، يهتم بها الكثير إذ أعلن خبراء الأرصاد أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

الطقس اليوم في مصر

انخفاض الرؤية

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن العواصف الترابية لن تكون بنفس شدة الخميس الماضي وتكون أقل حدة، ولكنها تؤدي إلى انخفاض الرؤية، إذ إنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

العواصف الترابية

كما تتوقع هيئة الأرصاد وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساء على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

تحذير عاجل

وطالبت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأهمية القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

حالة الطقس يوم يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس ، فتشهد البلاد موجة حارة جديدة بداية من اليوم بعد أن كانت الحرارة أمك 31 على القاهرة، إذ قالت كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية إن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة بدءا من اليوم تصاحبه عاصفة رملية جديدة، ستستمر أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

الطقس في مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 36 26

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 29 23

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 36 23

السويس 34 25

العريش 28 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 24

نخل 32 18

كاترين 28 16

الطور 33 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 24

مطروح 24 20

السلوم 25 20

سيوة 36 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 36 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 28

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 34 26

الفيوم 38 27

بني سويف 39 27

المنيا 40 28

أسيوط 41 29

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 43 28

أسوان 44 31

الوادى الجديد 43 30

أبوسمبل 42 31