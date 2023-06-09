أدعية يوم الجمعة للأبناء.. اللهم احفظ أبنائي من الحوادث والمخاطر

يوم الجمعة يعتبر يوم مميز في الشرع الشريف ويُعَدُّ من أفضل الأيام عند الله، وهو اليوم الذي يتم فيه فريضة لا تسقط عن المسلم هي أداء صلاة الجمعة ويستحب في يوم الجمعة الإكثار من الأدعية والأذكار الخاصة به مثل الصلاة على النبي عشرات المرات .



ويبحث الكثير من المسلمين عن ادعية يوم الجمعة للأبناء ، ويمكن للآباء أيضا تعليم أبنائهم بعض الأدعية والأذكار التي يمكنهم قراءتها في يوم الجمعة خاصة الصلاة على النبي ويقول اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم ارزقنا خشيتك في السراء والضراء، وارزقنا الاستقامة في الأمر والنهي، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

اللهم اغفر لي ولوالدي، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات.

اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن يتلقون العلم وينفعون به.

اللهم اجعل هذا اليوم يوماً مباركاً علينا وعلى المسلمين، واجعله يوماً تعلو فيه الحق وتذل فيه الباطل، ويكثر فيه الخير ويقل فيه الشر.

اللهم ارحمنا برحمتك، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تق

اللهم اجعل أبنائي من الصالحين، اللهم احفظ أبنائي من كل سوء.

اللهم اهدِ أبنائي للطريق الصحيح، اللهم سخر لأبنائي المعلمين المتميزين.

اللهم ارزق أبنائي العلم النافع ، اللهم اجعل أبنائي عونًا لي في حياتي.

اللهم اجعل أبنائي قرة عيني في الدنيا والآخرة، اللهم أعني على تربية أبنائي.

اللهم ارزقني الصبر عند تربية أبنائي، اللهم احفظ أبنائي من الإصابة بالأمراض.

اللهم احفظ أبنائي من الحوادث والمخاطر.

اللهم احمي أبنائي من شر الشيطان وأعوانه.

اللهم احفظ أبنائي من الإدمان والتدخين والمخدرات.

اللهم ارزق أبنائي الرزق الحلال.

اللهم ارزق أبنائي السعادة والتوفيق في حياتهم.

اللهم اجعل أبنائي من الأخيار.

اللهم ارزق أبنائي الصحة والعافية.

اللهم احفظ أبنائي من العيوب الجسدية والعقلية.

اللهم اجعل أبنائي أحبابًا للناس.

اللهم اجعل أبنائي أولادًا بارين.

اللهم اجعل أبنائي مطيعين لك ولوالديهم.

دعاء يوم الجمعة للأولاد والزوجة

أكد الكثير من العلماء والفقهاء أهمية الصلاة والذكر في يوم الجمعة، وكيف أنها تساعد في تعزيز الإيمان والتقوى وترسيخ القيم الإسلامية في قلوب الأفراد والمجتمع، وأهمية حرص كل رب أسرة على دعاء يوم الجمعة للاولاد والزوجة.

وعلى مستوى الأسرة أكدوا أنه يستحب شرعا للأم أن تجلس مع أولادها وتعلمهم الدعاء الذي ينبغي أن يقال في يوم الجمعة وماذا يعني هذا الدعاء وما هو تأثيره على حياتهم، وتشرح لهم معهم بعض الآيات والأحاديث التي تتحدث عن فضل يوم الجمعة، والحرص على البدء بالدعاء الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: "اللهمَّ بارِك لَنا في يَومِنا هذا وَزِدْنا مِنْهُ وَلَا تُضِرَّنا فيهِ"، والذي يعني "اللهمَّ اجعَلْه يومَ بركةٍ لنا، وزِدْنا فيهِ، ولا تَجعَلْه يومَ ضُرٍّ لنا".

و تشريح بعض الآيات والأحاديث التي تتحدث عن فضل يوم الجمعة، مثل قوله تعالى في القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، والذي يعني "يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون".

-اللهم اجعل أبنائي محبين للخير والمساعدة.

-اللهم ارزق أبنائي الثبات والإيمان.

-اللهم احفظ أبنائي من الضياع والضلال.

-اللهم اجعل أبنائي قدوة حسنة للناس.

-اللهم اجعل أبنائي من الذين يعملون بما يرضيك.

ومن الأدعية التي يمكن يدعوا بها الزوج للأولاد والزوجة في يوم الجمعة هي "اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وزدنا منه، ولا تضرنا فيه"، والتي تدل على الأمن والسلامة والبركة في هذا اليوم.

كما يمكن أن يدعوا بدعاء الاستغفار، الذي يقول "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه"، والذي يعبر عن التوبة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى.

ويمكن أيضًا للأولاد والزوجة أن يدعوا بدعاء التوسل، الذي يقول "يا مولاي يا حبيبي يا رسول الله، أنت الذي أدخلت النور في الظلمة، وأخرجت الناس من الجاهلية إلى الإسلام، صل عليك الله وسلم عليك"، والذي يعبر عن المحبة والتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم."اللهم اجعل لنا في هذا اليوم فرحًا وسعادة، واجعله يوم نيل رضاك وقبول دعائنا، واجعله يوم نيل ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة".



اللهم احفظ زوجتي من كل شر وسوء واجعلها عونًا لي في الدنيا والآخرة.

اللهم ارزق زوجتي السعادة والراحة والتفاؤل في الحياة.

اللهم ارزق زوجتي الصحة والعافية والعمر المديد.

اللهم اجعل زوجتي معي في الجنة وأنعم عليها بنعيم الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل زوجتي قرة عيني وسندًا لي في الحياة.

اللهم ارزق زوجتي الهداية والاستقامة واجعلها من عبادك الصالحين.

اللهم ارزق زوجتي العلم والفهم والحكمة واجعلها زهرة المجتمع.

اللهم اجعل زوجتي محبة وودًا ورحمة ومودة في الحياة.

اللهم اجعل زوجتي قرة عيني في الدنيا والآخرة واجمع بيننا في الجنة.

اللهم اجعل زوجتي سخيّة وكريمة وربيها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل زوجتي سببًا لإسعادي وتمام أموري في الحياة.



دعاء للزوج يوم الجمعة

دعاء للزوج يوم الجمعة، يعتبر الدعاء هو عبادة وسلاح المؤمن، وأن الله تعالى هو السميع العليم، وعلى المسلم أن يتيقن أن الله يستجيب لدعاء كل مسلم لذا عليه أن يستغل يوم الجمعة للتضرع والتوسل إلى الله تعالى ، ويدعوا الأخ لأخيه ويدعوا الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها ،وفيما يلي دعاء للزوج يوم الجمعة

اللهم يا مُنْعِمُ، يا واسِعُ الرحمة، يا ذا الجود والإحسان، ارزق زوجي الخير والبركة في يوم الجمعة، وارزقه العافية والصحة والسعادة والتوفيق، واجعل يومه هذا مباركًا ومغفرةً ورحمةً، واحفظه من كل سوء وشر، وارزقه الجنة في الآخرة، واجعله قرة عيني في الدنيا والآخرة، واجعل بيننا مودة ورحمة وتوفيقاً، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين.

اللهم ارزق زوجي الهداية والإخلاص والصدق في القول والعمل.

اللهم ارزق زوجي الثبات على دينك والتمسك به في جميع أحواله.

اللهم ارزق زوجي الراحة والسكينة والاطمئنان في الحياة.

اللهم اجعل زوجي معي في الجنة وأنعم عليه بنعيم الدنيا والآخرة.

اللهم احفظ زوجي من كل شر وسوء واجعله عونًا لي في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل زوجي قدوة حسنة لي ولأولادنا وللمجتمع.

اللهم اجعل زوجي سخيًّا وكريمًا وجودًا للخير في الحياة.

اللهم ارزق زوجي العفو والصبر والتسامح في الحياة.

اللهم اجعل زوجي من عبادك الصالحين وارزقه الجنة.

اللهم اجعل زوجي محباً لك ولرسولك ولأهل البيت عليهم السلام.

اللهم اجعل زوجي محباً لي ومطيعاً لأوامري في الحياة.

اللهم ارزق زوجي الرضا والقناعة والتسليم لأمرك.

اللهم اجعل زوجي سندًا لي في الحياة ومعينًا لي في الشدائد.

اللهم اجعل زوجي صاحبًا لي في الحياة وفي الآخرة.

اللهم ارزق زوجي العمر المديد والصحة والعافية.

اللهم اجعل زوجي معي في الدنيا والآخرة واجمع بيننا في الجنة.

اللهم اجعل زوجي حافظًا لحدودك ومحافظًا على سنة رسولك.

اللهم اجعل زوجتي نعمةً دائمةً في حياتي وارزقنا الذرية الصالحة.

اللهم احفظ زوجتي من كل عين حاسدة ومن كل مكروه وشر.

اللهم اجعل زوجتي مثل الحور العين في الجنة.

اللهم اجعل زوجتي حبيبتي وأحبها إلى قلبي.

اللهم اجعل زوجتي من أهل الجنة واجعلنا من أهلها.

اللهم اجعل زوجتي صديقتي ورفيقة دربي في الحياة.

