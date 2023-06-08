بعد الضربات الروسية .. أوكرانيا تستغيث بـ أوروبا

قال وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان جالوشينكو، اليوم الخميس، إن كييف تطلب من أوروبا زيادة إمدادات الكهرباء بشكل كبير بعد الضربات الروسية على مرافق البنية التحتية الحيوية الأوكرانية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال جالوشينكو، “نطلب من أوروبا زيادة امدادات الكهرباء".

وأضاف “تحتاج كييف إلى ما يصل إلى جيجاوات”.

وفي وقت سابق، قال رئيس شركة الطاقة الوطنية “أوكرينيرجو”، فلاديمير كودريتسكي، إن نقص الكهرباء في أوكرانيا سيكون محسوسًا في الصيف والشتاء المقبل، كملاذ أخير، من الممكن فرض قيود على المستهلكين.

وقال كودريتسكي: "أي نقص معين في الطاقة، سيكون محسوسًا في نظام الطاقة خلال أشهر الصيف، لأننا سنقوم بالكثير من الإصلاحات، وأيضًا خلال الشتاء المقبل. لكن هذا لا يعني الإغلاق الطارئ”.

وأضاف: "فرض قيود على المستهلكين ليس أولوية، بل إجراء استثنائي لتحقيق التوازن في نظام الطاقة".

وقال كودريتسكي: “لتعويض العجز، يمكن تضمين وحدات طاقة إضافية تعمل بالغاز، كما يتم النظر في إمكانية جذب المساعدة الطارئة من أنظمة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي واستيراد الكهرباء من أوروبا”.