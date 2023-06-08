نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية الأبعادية بدمنهور

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة انطلاق فعاليات مبادرة " أنت الحياة" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى 11 يونيو الجارى .

تفقدت نائب المحافظ أولى فعاليات نشاط المبادرة بقرية الابعادية بدمنهور وتابعت مختلف الأنشطة التي نظمتها المبادرة ، والتى تضمنت العديد من الأنشطة التوعوية بالإضافة الى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار.

وشملت الفعاليات تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانا وإحالة العمليات الجراحية لإجرائها على نفقة الدولة، وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية، كما تضم فعاليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفى للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى.

كما تشتمل فعاليات المبادرة أيضا على إصدار الرقم القومى وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة، إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير واستقبال العديد من الحالات وحل مشاكلهم المتعلقة بالمديونيات والقروض وسداد حالات للغارمين بالإضافة إلى جلسات توعوية وقانونية حول مخاطر التوقيع على إيصالات أمانة .

كما تضمنت المبادرة فعاليات ثقافية وورشا فنية وورش حكى والعابا شعبية وعروض عرائس مارينيت ومعرض كتاب من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا ويوم ترفيهى ورياضى لهم وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات منها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومى للمرأة ووزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة.

مبادرة"انت الحياة" هى أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية والدينية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى والمساهمه فى تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالاقبال المتزايد من المواطنين وسعادتهم البالغة بالمبادرة، كما قدمت تحية شكر وتقدير للقائمين عليها وجهودهم المخلصة فى تنفيذها على ارض المحافظة.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم.