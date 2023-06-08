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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق للإمارات على قرار لجنة 6+6 الليبية بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الإمارات - علم
الإمارات - علم

رحبت دولة الإمارات  بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة “6+6”، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد أثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي  نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

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ليبيا.. تفاصيل بشأن قانون الانتخابات المتفق عليه من لجنة 6+6

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