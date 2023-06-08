نائب رئيس ليبيا: نشكر السيسي على جهوده للتكامل الاقتصادي أثناء رئاسته لـ«الكوميسا»

قال نائب رئيس ليبيا إن بلادنا تعاني من النزاعات التي تعيق مجالات التنمية؛ بالإضافة إلى الديون الأجنبية الخارجية الضخمة؛ مضيفا أن التكامل الاقتصادي في الكوميسا هو فرص لدولنا من خلال تقديم التمويل والمعرفة في مجالات الاقتصاد الأخضر والسياحة وغيرها من المجالات التي تحقق التنمية لدولنا الافريقية وذلك لكي نقضي على إنطباع أن افريقيا هي مصدر للمواد الخام فقط وإثبات إننا قادرون على تصدير المنتجات العالمية وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة وتصديرها للدول المجاورة.

أضاف خلال كلمته بفاعليات قمة الكوميسا ال 22؛ أن السبب الرئيسي الذي يعيق التنمية في بلداننا هو الكثير من العقبات التي تواجهنا منها زيادة النزاعات بالإضافة لمواجهة ازمة النزوح وتداعيتها على المجتمع والتي تؤثر على التنمية والنهوض بمجتمعاتنا الأفريقية؛ مشيرا إلى أن ما نراه في السودان خطر كبير يمكن أن يمتد لدولنا.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه من جهود لدعم التكامل الإقتصادي خلال رئاسته للكوميسا في الفترة السابقة.

