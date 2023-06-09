فوزى لقجع والركراكي يدعمان الوداد قبل لقاء الأهلي

حرص فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ووليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، على دعم لاعبي الفريق البيضاوي في تدريبات أمس الخميس، قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "تواجد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، ووليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب، في مران الوداد اليوم لدعم الفريق قبل مباراة نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي. ⚽".

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، فيما كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

