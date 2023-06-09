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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا كامري 2023 في السعودية| صور

تويوتا كامري موديل
تويوتا كامري موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 أحد أشهر إصدارات السيدان اليابانية بالسوق السعودي، وتتوفر بالعديد من الفئات والخيارات، كما تتميز بتصميمها الأنيق.

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تويوتا كامري موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا كامري موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السوق السعودية بخيارين من المحركات:

الخيار الأول: محرك يعمل بالبنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

تويوتا كامري موديل 2023

الخيار الثاني: تعمل بنظام هجين، وذلك اعتمادا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر.

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كامري موديل 2022 ، بطول 4885 مم ، و عرض الكلي 1585 مم، و الارتفاع الكلي 1455 مم، و قاعدة العجلات 2825 مم، ووخزان الوقود 60 لتر .

تويوتا كامري موديل 2023

تتميز السيارة تويوتا كامري موديل 2022 من الخارج بشبك أمامي سفلي عريض باللون الأسود، ومصابيح أمامية LED بتصميم نحيف نسبياً بجانب الأنوار النهارية، وكشافات الضباب في الفئة الأعلى، وجاءت مسحوبة قليلاً للجوانب مما عزز المظهر الهجومي للواجهة الأمامية.

 

تويوتا كامري موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الأولى LE STD بقيمة قدرها 99,245 ريالا 

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية  LE بقيمة قدرها 102,925 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثالثة HEV LE بقيمة قدرها 103,500 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الربعة GLE بقيمة قدرها 112,355 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الخامسة HEV GLE بقيمة قدرها 114,770 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السادسة  SE بقيمة قدرها 117,760 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السابعة GLE-X بقيمة قدرها 129,490 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثامنة SE V6 بقيمة قدرها 134,205 ريالات

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة التاسعة GRANDE V6 بقيمة قدرها 146,970 ريالا

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