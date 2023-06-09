عروض فنية متنوعة لفرقة العريش للموسيقى العربية بالعريش

شهد مسرح قصر ثقافة العريش عروض فنية متنوعة لفرقة العريش للموسيقى العربية ، في إطار اهتمام وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى بنشر الانشطة الفنية والثقافية المتنوعة بكافة اقاليم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة واقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بادارة أشرف المشرحانى .

الموسيقى العربية

يتم تقديم العروض في حضور لجان تقييم للاداء الفني لأعضاء الفرقة والعمل على تطوير الأداء والاهتمام بالموهوبين من أبناء المحافظة.

حيث تضم لجنة تقييم فرق الموسيقى العربية المكونة من: الدكتور محمد عبد الله. مدير عام إدارة الموسيقى بالهيئه. والاستاذ معتز عبد الخالق مدير إدارة الفرق الموسيقيه للإدارة العامة وعمرو عماد. موثق.



وضمت لجنه تقييم فرق الفنون الشعبية كل من:

محمد حجاج. مدير عام إدارة الفنون الشعبية، والدكتور جمال عبد الحي عبدالغنى. استاذ الموسيقى الشعبيه بالمعهد العالي باكاديميه الفنون، والدكتور سامي صديق مدير عام فرقة رضا صبري سابقا، والدكتور احمد على حسن الدلة، خبير الفنون الشعبية، ومصطفى سالم. مدير اداره الفرق بالادارة العامه للفنون الشعبية، ومحمد عزت مصور وموثق.

حضر الاستعراضات من اقليم القناة وسيناء، إشرف على عيد حجازي. مدير الادارة الفنية، وابراهيم الشحات بدران. بوجود نائب مدير عام الفرع محمود حنفى مهدى وجميع الزملاء بالفرع.

