عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض فنية متنوعة لفرقة العريش للموسيقى العربية بالعريش

عرض فرقة الموسيقي
عرض فرقة الموسيقي العربية بالعريش

شهد مسرح قصر ثقافة العريش عروض فنية متنوعة لفرقة العريش للموسيقى العربية ، في إطار اهتمام وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى بنشر الانشطة الفنية والثقافية المتنوعة بكافة اقاليم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة واقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بادارة أشرف المشرحانى .

 

الموسيقى العربية

 

 يتم تقديم العروض في حضور لجان تقييم للاداء الفني لأعضاء الفرقة والعمل على تطوير الأداء والاهتمام بالموهوبين من أبناء المحافظة. 

حيث تضم   لجنة تقييم  فرق الموسيقى العربية المكونة من: الدكتور محمد عبد الله. مدير عام إدارة الموسيقى بالهيئه. والاستاذ معتز عبد الخالق مدير إدارة الفرق الموسيقيه للإدارة العامة وعمرو  عماد. موثق.

وضمت  لجنه تقييم فرق الفنون الشعبية كل من:
محمد حجاج. مدير عام إدارة الفنون الشعبية، والدكتور جمال عبد الحي عبدالغنى. استاذ الموسيقى الشعبيه بالمعهد العالي باكاديميه الفنون، والدكتور سامي صديق مدير عام فرقة رضا صبري سابقا، والدكتور احمد على حسن الدلة، خبير الفنون الشعبية، ومصطفى سالم. مدير اداره الفرق بالادارة العامه للفنون الشعبية،  ومحمد عزت مصور وموثق. 

حضر  الاستعراضات من اقليم القناة وسيناء، إشرف على عيد حجازي. مدير الادارة الفنية، وابراهيم الشحات بدران. بوجود نائب مدير عام الفرع محمود حنفى مهدى وجميع الزملاء بالفرع.
 

txt

محافظ شمال سيناء يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة

العريش الموسيقى فرقة الفنون العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ كارثة تحل على العالم هذا العام.. تفاصيل

بـ 26 جنيها.. مفاجأة بشأن سعر الدولار العادل وسقوط الأخضر قريبا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

ترشيحاتنا

ياسمين عز تجيب .. هو الست بتصحى بالليل كل شوية تبوس راس جوزها؟

الزمالك يسعى لضم حارس جديد .. و5 عروض لضم عمرو السيسي

السفير المصري بالمغرب: حضور الخطيب علامة فارقة.. وهذه آلية حضور الجماهير للنهائي

ترامب يواجه 7 تهم على خلفية قضية وثائق البيت الأبيض

دعاء الرسول يوم الجمعة .. بـ 10 كلمات فك كربك وأرح قلبك

فولفو تكشف عن EX30 الكهربائية الجديدة بمظهر رياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعسل الأسود .. طريقة عمل فشار بالكراميل

صورة غريبة لملياردير أميركي تثير جدل من جديد عبر السوشيال ميديا .. تفاصيل

بالريش المكشوف.. شاهد سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

8 يونيو .. 9 سنوات على تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ