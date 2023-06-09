فتح باب تسجيل الأفلام للدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائية

أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن فتح موقعها الرسمي لدورة 2023 (من 28 أكتوبر الى 04 نوفمبر 2023.



يفتح باب تسجيل الأفلام في مختلف أقسام المهرجان على الموقع الرسمي للدورة:

- المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الافريقية والعربية

- المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة الافريقية والعربية

- المسابقة الرسمية "قرطاج الواعدة " لأفلام مدارس السينما العربية والإفريقية

- قسم قرطاج للمحترفين لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير أو المراحل الأخيرة للإنتاج بمختلف أقسامه:"شبكة"،"تكميل"،"نقاشات قرطاج "و "ملتقى المواهب".



وتحدّد الموعد النهائي لتسجيل الأفلام في المسابقة الرسمية بتاريخ 15 أوت 2023

الموعد النهائي لتسجيل الأفلام بقسم قرطاج الواعدة وبقية الأقسام خارج المسابقة بتاريخ 31 أوت 2023.

سينتظم الاحتفاء ب "سنة مائوية السينما التونسية" (ديسمبر 1922 -ديسمبر 2023)، في إطار أيام قرطاج السينمائية من خلال تخصيص قسم إستثنائي.