بيان عاجل من أوكرانيا بعد اقتراح أردوغان بفتح تحقيق دولي في حادث سد كاخوفكا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الجمعة، رفض مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح تحقيق دولي في حادث تدمير سد كاخوفكا.

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين، الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أضرار السد في منطقة خيرسون.

وذكر أردوغان أنه يمكن تشكيل لجنة دولية بمشاركة خبراء من الأطراف المتحاربة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لإجراء تحقيق مفصل في "الانفجار" في سد نوفا كاخوفكا، بحسب بيان صادر عن إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية.

خلال المكالمات المنفصلة مع الزعيمين، صرح الرئيس أردوغان أنه من المهم إجراء تحقيق شامل "لا يترك مجالاً للشك".

يوم الثلاثاء، تم تدمير سد نوفا كاخوفكا الكبير ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق.

يعتبر السد جزءًا مهمًا من البنية التحتية، حيث يوفر المياه لكثير من المناطق في جنوبي شرق أوكرانيا، بما في ذلك محطة زاباروجيا النووية وشبه جزيرة القرم.

وألقت كييف وموسكو باللوم على بعضهما البعض في خرق السد الذي حدث في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. لا يزال السبب غير واضح.