صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس ،بأن نظام كييف كشف عن وجهه الإرهابي الحقيقي أخيرا.

جاء ذلك في تعليق لزاخاروفا في إحدي البرامج الروسية المعروفة، قائلة: "أمام أعين العالم أجمع، تحول نظام كييف أخيرا إلى نظام إرهابي في غضون عام".

وأشارت زاخاروفا إلى عدد من التفاصيل مضيفة "أولاً، أن هذا النظام تحول إلى الإرهاب الدولي، استنادا لأن القوات المسلحة الأوكرانية تضم في صفوفها عددا كبيرا من الأجانب".

وتابعت "ثانيا: يقول جميع الخبراء أن إدارة النظام تتم عمليا من قبل الأنغلو ساكسون، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا: تم تطوير الهيكل السياسي بأكمله وتنفيذه بأياد خارجية. رابعا، أن كل الموارد المالية والاقتصادية والمبرر التقني لوجود هذا النظام يأتي من الخارج".