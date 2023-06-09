طريقة عمل فول إسكندراني.. فطار شهي ولذيذ

فول إسكندراني من الأطباق التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار، فيتميز هذا الطبق بمذاقه الشهي والمختلف عن الأطباق الأخرى.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فول إسكندراني، فيما يلي….



مقادير فول اسكندراني



فول مدمس سادة

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢فلفل رومي مفروم

٣بصل مفروم

٣طماطم مكعبات

٢فلفل حار شرائح

2ملعقة كبيرة صلصة

زيت زيتون

كمون

ملح



طريقة تحضير فول اسكندراني



في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل والثوم والفلفل الرومي والحار ونقلب جيداً ثم نضيف الصلصة والطماطم وكل التوابل ونقلب جيداً ثم نضع الفول المدمس ونقلبه جيداً ونتركه حتى تمام النضج ثم يقدم بالهنا والشفا.