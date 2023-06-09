عرض الجمعة.. خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف سامسونج الرائدة، والذي ينطلق تحت اسم جالاكسي S22 ألترا، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الإمارات.

ويتوفر جوال سامسونج المتميز جالاكسي S22 ألترا ، مع تخفيض هائل، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 45% عن السعر الأساسي للهاتف.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بسعة 12 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون البورغندي (البنفسجي)، في الإمارات، مقابل سعر 2782 درهم إماراتي، بدلا من 5099 درهم إماراتي.

خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1440 × 3080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويأتي جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ لمقاومة الخدوش والصدمات، تبلغ أبعاد الهاتف 163.3 × 77.9 × 8.9 ملميتر، ويزن حوالي 228 جراما.

خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

ويتمتع جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

ويحتوى جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأبيض والأسود والنحاسي والأخضر.