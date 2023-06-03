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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض مغرى.. خصم 24% على جوال سامسونج Galaxy A14

سامسونج Galaxy A14
سامسونج Galaxy A14

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

خصم 24% على جوال سامسونج Galaxy A14

ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف سامسونج المتوسطة الفئة، والذي ينطلق تحت اسم Galaxy A14 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في السعودية.

 

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ويتوفر الهاتف الذكي Galaxy A14، مع تخفيض مغرى لعشاق هواتف سامسونج الشهيرة ، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 24% عن السعر الأساسي للهاتف.

ويتوفر جوال سامسونج Galaxy A14، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأسود، في السعودية مقابل سعر 472 ريال سعودى بدلا من 625 ريال سعودي.

خصم 24% على جوال سامسونج Galaxy A14

مواصفات جوال سامسونج Galaxy A14

يأتي جوال سامسونج Galaxy A14، مع شاشة كبيرة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع جوال سامسونج Galaxy A14، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بمستشعرين ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابكسل، في جزيرة تم وضعها بشكل رأسي على خلفية الجهاز، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل جوال Galaxy A14 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700 بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وهو مطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل جوال سامسونج Galaxy A14 5G، بواسطة واجهة المستخدم One UI 5.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويحتوى الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

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