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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الزلابيا بنجاح.. أحلى من المحلات

طريقة عمل الزلابيا
طريقة عمل الزلابيا

تحاول الكثير من ربات المنزل تطبيق الزلابيا في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها، ولكن على الرغم من ذلك لم تنجح العديد من الوصفات.

لذا كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أسرار طريقة عمل الزلابيا في المنزل بأسهل الخطوات وطريقة ناجحة.

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مقادير الزلابيا


٢كوب دقيق
كوب وربع ماء
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
٢ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة زبادي
زيت للقلي
(السيرب)
٣كوب سكر
٢كوب ماء
كوب عسل جلوكوز


طريقة تحضير الزلابيا 


في بولة نضع الدقيق والنشا والزبادي ونقلب ثم نضيف السكر والخميرة ونقلب جيداً ثم نضع الماء "بمقدار من كوب إلى كوب وربع" ونقلب حتى تتكون عجينة سائلة ثم نتركها حتى تختمر ثم نشكلها بملعقة صغيرة ممسوحة بالزيت حيث نقطع العجينة في زيت ساخن كما وضحنا بالحلقة حتى تأخذ لون ذهبي ثم نرفع الزلابيا من الزيت ونسقيها بالسيرب وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل السيرب)
في حلة على النار نضع السكر والماء ونقلب ثم نضيف عسل الجلوكوز ونقلب جيداً حتى يتكون السيرب

الزلابيا مقادير الزلابيا طريقة تحضير الزلابيا طريقة عمل الزلابيا الشيف دعاء السمنودي

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