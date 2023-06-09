شديد الحرارة.. الأرصاد الفلسطيينية تحذر المواطنين من طقس الفترة المقبلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية،اليوم الجمعة، بأن يكون طقس اليوم، خماسيني حار إلى شديدة الحرارة محملة بالأتربة.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط الامطار على بعض المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما سيكون الطقس غائم جزئياً وبارد نسبياً مساء ليوم ، خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الامطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الطقس سيكون يوم غد السبت غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما تنبأت الأرصاد الفلسطينية بأن يكون الطقس يوم الأحد المقبل غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين اليوم الجمعة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.