عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شديد الحرارة.. الأرصاد الفلسطيينية تحذر المواطنين من طقس الفترة المقبلة

صدى البلد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية،اليوم الجمعة، بأن يكون طقس اليوم، خماسيني حار إلى شديدة الحرارة محملة بالأتربة.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط الامطار على بعض المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما سيكون الطقس غائم جزئياً وبارد نسبياً مساء ليوم ، خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الامطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الطقس سيكون يوم غد السبت غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما تنبأت الأرصاد الفلسطينية بأن يكون الطقس يوم الأحد المقبل غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين اليوم الجمعة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

ارتفاع الموج الأرصاد الجوية الفلسطينية الأرصاد الجوية المناطق الجبلية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

أخبار الرياضة ... الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي ... بيراميدز يقترب من ضم طارق حامد وتريزيجيه..حقيقة ضم الأهلي لنجم سانت ايتيان

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

تحذير عاجل.. الأرصاد تعلن أماكن العاصفة وموعد الانتهاء

القدر الكافي الذي تحصل به على ثواب صلاة الجمعة.. الإفتاء تكشف عنه

3 أسباب لجواز الاننفاع بفوائد البنوك.. دار الإفتاء تكشف عنها

أقرب كسوف حلقي يشهده العالم في 2023.. أين ومتى نراه؟

صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فول إسكندراني.. فطار شهي ولذيذ

بنحافة لافتة.. آيتن عامر تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| أسباب استمرار الأمطار لشهر يونيو...سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

فيديو

صلاح الأبرز هؤلاء النجوم على أعتاب الدوري السعودي.. فيديو جراف

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ