نشرة المرأة والصحة.. أبراج تعشق السفر والرحلات وأعراض مرض الكبد الدهني

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
أضرار تحدث للجنين عند تعرض الحامل للعاصفة الترابية
تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من أرتفاع درجات الحرارة يصاحبه أمطار وعاصفة ترابية ورياح، ويحذر الخبراء من الخروج إلا في حالة الضرورة بالأخص كبار السن والحوامل والأطفال.
وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ صدى البلد، إن 5 بلايين طن من الأتربة تجوب العالم سنويا، وهناك 26 مليون طن من الجسيمات العالقة في الهواء على مستوى العالم.
أعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه
يمكن أن يحدث مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول (ARLD) بسبب الإفراط في الشرب، مما يعني استهلاك كمية كبيرة من الكحول في فترة زمنية قصيرة، يمكن أن يتطور هذا المرض أيضًا عندما يشرب الشخص أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا ، على مدار سنوات عديدة.
أبراج تعشق السفر والرحلات| تعرف عليها
تجد العديد من الأبراج أن السفر هو أحد أكثر الأشياء الممتعة التي قاموا بها، يكتشفون شغفهم بالحياة في رحلاتهم.
لتسكين آلام القدم.. جرب هذه التمارين الخمسة في البيت
يمكن أن يكون ألم القدم مزعجًا للغاية ومزعجًا لحياتنا اليومية، سواء كان ذلك بسبب ساعات طويلة على قدميك أو حذاء غير مريح أو حالة طبية كامنة ، فإن العثور على الراحة أمر ضروري، في حين أنه من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص المناسب وخطة العلاج ، إلا أن هناك العديد من التمارين التي يمكنك تجربتها في المنزل للتخفيف من آلام القدم، تستهدف هذه التمارين مناطق محددة من القدم ، وتزيد من المرونة ، وتعزز صحة القدم بشكل عام.