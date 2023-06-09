عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تعشق السفر والرحلات وأعراض مرض الكبد الدهني

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أضرار تحدث للجنين عند تعرض الحامل للعاصفة الترابية

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من أرتفاع درجات الحرارة يصاحبه أمطار وعاصفة ترابية ورياح، ويحذر الخبراء من الخروج إلا في حالة الضرورة بالأخص كبار السن والحوامل والأطفال.

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ صدى البلد، إن 5 بلايين طن من الأتربة تجوب العالم سنويا، وهناك 26 مليون طن من الجسيمات العالقة في الهواء على مستوى العالم.

 

أعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه

يمكن أن يحدث مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول (ARLD) بسبب الإفراط في الشرب، مما يعني استهلاك كمية كبيرة من الكحول في فترة زمنية قصيرة، يمكن أن يتطور هذا المرض أيضًا عندما يشرب الشخص أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا ، على مدار سنوات عديدة.

 

أبراج تعشق السفر والرحلات| تعرف عليها

تجد العديد من الأبراج أن السفر هو أحد أكثر الأشياء الممتعة التي قاموا بها، يكتشفون شغفهم بالحياة في رحلاتهم.

 

لتسكين آلام القدم.. جرب هذه التمارين الخمسة في البيت

يمكن أن يكون ألم القدم مزعجًا للغاية ومزعجًا لحياتنا اليومية، سواء كان ذلك بسبب ساعات طويلة على قدميك أو حذاء غير مريح أو حالة طبية كامنة ، فإن العثور على الراحة أمر ضروري،  في حين أنه من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص المناسب وخطة العلاج ، إلا أن هناك العديد من التمارين التي يمكنك تجربتها في المنزل للتخفيف من آلام القدم، تستهدف هذه التمارين مناطق محددة من القدم ، وتزيد من المرونة ، وتعزز صحة القدم بشكل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

موضوعات متعلقة

أضرار تحدث للجنين عند تعرض الحامل للعاصفة الترابية

طريقة عمل فول إسكندراني.. فطار شهي ولذيذ

بنحافة لافتة.. آيتن عامر تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| أسباب استمرار الأمطار لشهر يونيو...سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

نشرة المرأة والصحة| السبب الحقيقي وراء موت دينا مراجيح... بلوجر تثير الجدل قبل أيام من زفافها.. معلومات صادمة عن مرض هدى سلطان

بفستان جرئ.. شاهد ميريام فارس تثير الجدل بهذه الإطلالة

طريقة عمل مولتن كيك في البيت| أحلى من الجاهز

5 علامات خطيرة تؤكد على نقص الفيتامينات في الجسم| انتبه

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تفاصيل تعرض نجم شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى .. كارمن سيلمان: مقدرش أغني مهرجانات

محدش يخرج| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية ..السيسي: الحوار أسمى وسيلة لحل الصراعات|أبرز أخبار التوك شو

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان أول جمعة بمسجد الظاهر بيبرس بعد افتتاحه

في أغسطس 2023 |آيسلندا تعلن تعطيل العمل بسفارتها بـ روسيا

النشرة الدينية| أول صلاة جمعة بمسجد الظاهر بيبرس بعد توقف 225 عاما .. وفضل الإكثار من الصلاة على سيدنا النبي

غرة ذو الحجة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى 2023| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تعشق السفر والرحلات وأعراض مرض الكبد الدهني

غرة ذو الحجة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى 2023| تفاصيل

دراسة: ممارسة العلاقة الزوجية 3 مرات أسبوعيا تحمي من بعض المشاكل الصحية

ملابس على الموضة.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

فيديو

نهائي أفريقيا | الشناوي الأقرب للمشاركة بالأهلي .. وضربة قاصمة للوداد ..فيديو

صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة مع اتحاد جدة| «فيديوجراف»

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. خطة جماهير الوداد للضغط على لاعبي الأهلي

تحذير من الخروج.. تقلبات جوية شديدة في طقس اليوم الجمعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ