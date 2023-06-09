نشرة المرأة والصحة.. أبراج تعشق السفر والرحلات وأعراض مرض الكبد الدهني

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من أرتفاع درجات الحرارة يصاحبه أمطار وعاصفة ترابية ورياح، ويحذر الخبراء من الخروج إلا في حالة الضرورة بالأخص كبار السن والحوامل والأطفال.

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ صدى البلد، إن 5 بلايين طن من الأتربة تجوب العالم سنويا، وهناك 26 مليون طن من الجسيمات العالقة في الهواء على مستوى العالم.

يمكن أن يحدث مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول (ARLD) بسبب الإفراط في الشرب، مما يعني استهلاك كمية كبيرة من الكحول في فترة زمنية قصيرة، يمكن أن يتطور هذا المرض أيضًا عندما يشرب الشخص أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا ، على مدار سنوات عديدة.

تجد العديد من الأبراج أن السفر هو أحد أكثر الأشياء الممتعة التي قاموا بها، يكتشفون شغفهم بالحياة في رحلاتهم.

يمكن أن يكون ألم القدم مزعجًا للغاية ومزعجًا لحياتنا اليومية، سواء كان ذلك بسبب ساعات طويلة على قدميك أو حذاء غير مريح أو حالة طبية كامنة ، فإن العثور على الراحة أمر ضروري، في حين أنه من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص المناسب وخطة العلاج ، إلا أن هناك العديد من التمارين التي يمكنك تجربتها في المنزل للتخفيف من آلام القدم، تستهدف هذه التمارين مناطق محددة من القدم ، وتزيد من المرونة ، وتعزز صحة القدم بشكل عام.