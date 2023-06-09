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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه

مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني

يمكن أن يحدث مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول (ARLD) بسبب الإفراط في الشرب، مما يعني استهلاك كمية كبيرة من الكحول في فترة زمنية قصيرة، يمكن أن يتطور هذا المرض أيضًا عندما يشرب الشخص أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا ، على مدار سنوات عديدة.

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لا تظهر عادة علامات مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول حتى يتضرر الكبد بشدة،  فيما يلي بعض علامات الإنذار المبكر، والتي يمكن أن تكون غامضة وقد يتم الخلط بينها وبين حالات أخرى غير خطيرة.

-آلام في البطن

يعاني معظم مرضى AFLD من آلام مبهمة في الجزء العلوي من البطن، يتميز هذا النوع من الألم عادة بألم خفيف أو مؤلم، إلى جانب آلام البطن ، قد تعاني أيضًا من الغثيان.

- فقدان الشهية

إذا كنت تعاني من فقدان الشهية ، فقد يكون ذلك بسبب مرض الكبد الدهني الكحولي، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية ، في أمراض الكبد ، تفشل مستويات هرمون الجريلين في الارتفاع قبل تناول الطعام (قبل تناول الوجبة) ، وبالتالي يتم فقد التأثير المتوقع للجريلين على زيادة الشهية وبدء الوجبة، يُعرف جريلين باسم "هرمون الجوع".

من المحتمل أن يكون الانخفاض في مستوى الجريلين بسبب مزيج من مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة الجلوكوز بعد الأكل والإفراط في إفراز الليبتين في الدم (يساعد اللبتين في الحفاظ على وزنك الطبيعي على المدى الطويل).
 -تعب

التعب هو شعور بالتعب المستمر أو الضعف ويمكن أن يكون جسديًا أو عقليًا أو مزيجًا من الاثنين، بسبب وجود الدهون الزائدة في الكبد الناتجة عن مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول ، يمكن أن يكون هناك التهاب في الكبد، يمكن أن يتسبب هذا الالتهاب في إطلاق السيتوكينات المؤيدة للالتهابات ، والتي قد تساهم في الشعور بالإرهاق.

-الإسهال

يمكن لمرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول أن يزعج حركات الأمعاء، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية ، قد يؤدي تأخر عبور الأمعاء الدقيقة في تليف الكبد إلى تطور فرط نمو جرثومي صغير ، مما قد يسهم في ظهور أعراض الإسهال.

-الشعور بتوعك بشكل عام

يقوم الكبد بتفكيك معظم الكحول الذي تشربه ، لتتمكن من إزالته من جسمك. ومع ذلك ، فإن عملية تحطيمه يمكن أن تولد أيضًا مواد ضارة ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الكبد ، وتعزز الالتهاب ، وتضعف دفاعات الجسم الطبيعية، يمكن أن يؤدي هذا ، إلى جانب الأعراض الأخرى ، إلى شعور الشخص بالتوعك.

من المهم استشارة طبيبك إذا واجهت أيًا من العلامات التحذيرية المذكورة أعلاه، ليس من الضروري أن ترتبط هذه العلامات دائمًا بأمراض الكبد، التشخيص الطبي المناسب ضروري للوضوح.

المصدر: timesofindia

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