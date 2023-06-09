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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة مبيض محارة لقي مصرعه أثناء قيامه بالتنفيب عن الآثار عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها .

مصرع مبيض محارة أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية

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ونجحت قوات الحماية المدنية انتشال جثة مبيض محارة لقي مصرعه فى حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، جرى نقل الجثة إلى المستشفى،  وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من العميد تامر موسي مامور مركز طوخ بورود بلاغ من الأهالي بمصرع مبيض محارة بقرية عرب الحصوة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها .

القليوبية جهات التحقيق الصفة التشريحية الطب الشرعى قوات الحماية المدنية

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