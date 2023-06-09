الطب البيطري: دراسات أجنبية تكشف سلوكيات القطط في التعامل مع المربي

قال الدكتور يحي مدبولي الباحث بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية إن الدراسات الأجنبية الحديثة تكشف عن بعض سلوكيات القطط وطرق التعامل معها وهدف هذه الدراسة الوصول إلى تقييم شخصيات القطط ومن خلال هذا التقييم يستطيعوا معرفة ما إذا كانت هذه القطط تعاني من الخلل العقلي أم لا من خلال وجهات نظر البشر.

وأكد مدبولي هلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “هبه ماهر” ببرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية “الدي ام سي” أن القطط تشغل حيزا كبيرا في حياة البشر وتشاركهم حياتهم اليومية وتمثل جزءا مهما في حياة أشخاص كثيرين، موضحا أن القطط كائنات نظيفة ومحبة للعب والعلاقات.

وأضاف، الباحث بمعهد الامصال واللقاحات البيطرية إن الدراسات الحديثة توصلت إلى مدي تقييم الشخص المربي للقطط على فترات زمنية طويلة وتوصلوا إلى نتائج مدي ود القطط مع الحيوانات الأخرى ومدى ودها مع الإنسان المربي لها واختبار فضول القطط مع الأشياء الأخرى وتفاعلها مع الأشياء، منوها إلى أن القطط التي تخاف من الأشخاص الأخري أو الأشياء الأخرى هي أكثر النوعيات التي تحب الإنسان المربي لها وتكون مرتبطة به.

سلوكيات القطط

وأوضح، أن النشاط الزائد لدي القطط يتحدد على حسب العمر والنوع والخبرات التي تعرضت له القطة منذ صغرها وأن ما تعرضت له القطة منذ ولادتها تحديدا أول ثمانية أشهر هو الذي يحدد شخصية القطة وسلوكها سواء سلوك ودود أو عدواني.