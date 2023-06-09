وزيرا خارجية العراق والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أوجه العلاقات الثنائيَّة وسبل التعاون في شتى المجالات.

وأكد وزير خارجية العراق - خلال اللقاء المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" الإرهابي الذي تنعقد أعماله في ⁧‫الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”- أهمية الاستمرار في العمل المُشترك والتعاون ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون.. مُثمناً جهود الولايات المتحدة في قيادة التحالف الدولي في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، وبحث جهود العراق لتعزيز اقتصاده وتحقيق استقلال الطاقة، كما تم مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المُشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنب التصعيد الذي لن يخدم أي طرف.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه، وتدعم الاستقرار السياسي والتواصل والعمل المُشترَك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة.. مُتمنيا الوصول إلى تفاهمات لحل المشاكل العالقة بين الطرفين وخاصة في المجال النفطي والمالي.