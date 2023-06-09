الأرخص في مصر .. لادا جرانتا مستعملة بسعر مفاجأة

تعتبر السيارة لادا جرانتا موديل 2018 الأقل سعراً بين السيارات الجديدة بالسوق المصري، وتتوافر نسخاً مستعملة منها بأسعار أقل.

وزاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

لادا جرانتا موديل 2018

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2018

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2018 لادا جرانتا موديل 2018 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.

لادا جرانتا موديل 2018

بينما يتوفر المحرك الثاني للسيارة لادا جرانتا موديل 2018 بناقل حركة أوتوماتيك، يتألف من 4 سرعات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة.

تأتي السيارة لادا جراتنا موديل 2016 بزجاج كهربائي في الأمام، ومشغل أقراص مدمجة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحزام أمان خلفي، ونظام إنذار ضد السرقة، ومقاعد يمكن التحكم فيها، ومسند يد أمامي وحاملات اكواب، وضوء في حقيبة التخزين الخلفية.

لادا جرانتا موديل 2018

أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2018 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2018 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.