كارثة.. ثوران بركان كاراكاتوا العنيف في إندونيسيا

ثار بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي، اليوم الجمعة، وأخرج عمودًا كثيفًا من الدخان يزيد ارتفاعه على ثلاثة كيلومترات.



و وقع انفجار صباح اليوم على جزيرة أناك كراكاتوا البركانية، وقال ديني مارديونو المسؤول في محطة مراقبة البركان في بيان نقلته رويترز: “رُصد الجزء العلوي من العمود على ارتفاع 3000 متر فوق قمة البركان.



وأضاف قائلا :"عمود الدخان كان رماديًا وأسود وكثيفًا في اتجاه الجنوب الغربي”، بينما طلب من الجمهور البقاء على مسافة خمسة كيلومترات من فوهة البركان على الأقل.

ورفعت إندونيسيا مستوى التحذير من خطر البركان إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2022، بعد زيادة ملحوظة في نشاطه.



وفي عام 2018، انهارت فوهة بركان أناك كراكاتوا جزئيًا عندما ألقى ثوران عنيف بقطع ضخمة من البركان في البحر، مما تسبب في حدوث تسونامي.

ولقي حينها أكثر من 400 شخص حتفهم وسُجلت مئات الإصابات.

