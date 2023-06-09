أول تعليق من مدرب زد على تأهل الفريق للدوري

حجز فريق زد إف سي، أول تذكرة صعود للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عن مجموعة القاهرة والقناة، بعد وصوله للنقطة 62 ليتصدر ترتيب المجموعة، ويتأهل لدوري الأضواء والشهرة قبل جولة من ختام منافسات دوري الدرجة الثانية، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وهذه هي المرة الأولى لزد إف سي في الدوري الممتاز، بعد موسمين فقط منذ إطلاق استراتيجية طموحة تستهدف إنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر بالاستعانة بأفضل المدربين المحليين وبخبرات أجنبية، لإمداد الفريق الأول لـ"زد أف سي" بأفضل العناصر ودعمهم بلاعبين أصحاب خبرات لتحقيق حلم التأهل للممتاز، وتقديم أداء مشرف والمزاحمة على منصات التتويج في البطولات المحلية، وإتاحة الفرصة للاعبين للاحتراف الخارجي بعد تأهليهم بشكل مثالي.

وابتعد زد أف سي بصدارة مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني بعد فوزه على نادي وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الـ29 بنتيجة ٣-١، ويختتم زد أف سي البطولة بمواجهة السكة الحديد يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب السكة الحديد.

من جانبه أعرب الكابتن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لزد أف سي، عن سعادته بتحقيق حلم التأهل للدوري الممتاز، ليسجل إنجازًا جديدًا في مشواره التدريبي بقيادة "زد أف سي" للصعود لأول مرة بعد إنشائه منذ عامين، مضيفًا أنه رغم المنافسة الصعبة مع فرق مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، إلا أن ثقته في اللاعبين والدعم الذي قدمته الإدارة عبر توفير أحدث النظم في العالم، ساهم في حسم الصعود قبل جولتين من ختام البطولة.

احتفل لاعبو زد إف سي على ملعب استاد القاهرة، عقب تحقيق الانتصار على فريق وادي دجلة، وضمان الصعود للدوري الممتاز، وحقق الفريق تحت قيادة الكابتن مجدي عبد العاطي 17 انتصار، وتعادل 11 مباراة، ولم يهزم سوى مباراة واحدة، ليجمع "زد أف سي" 62 نقطة، ويصبح أكثر الفرق في مجموعات الدرجة الثانية حصدًا للنقاط.