عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب زد على تأهل الفريق للدوري

الكابتن مجدي عبد
الكابتن مجدي عبد العاطي

حجز فريق زد إف سي، أول تذكرة صعود للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عن مجموعة القاهرة والقناة، بعد وصوله للنقطة 62 ليتصدر ترتيب المجموعة، ويتأهل لدوري الأضواء والشهرة قبل جولة من ختام منافسات دوري الدرجة الثانية، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وهذه هي المرة الأولى لزد إف سي في الدوري الممتاز، بعد موسمين فقط منذ إطلاق استراتيجية طموحة تستهدف إنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر بالاستعانة بأفضل المدربين المحليين وبخبرات أجنبية، لإمداد الفريق الأول لـ"زد أف سي" بأفضل العناصر ودعمهم بلاعبين أصحاب خبرات لتحقيق حلم التأهل للممتاز، وتقديم أداء مشرف والمزاحمة على منصات التتويج في البطولات المحلية، وإتاحة الفرصة للاعبين للاحتراف الخارجي بعد تأهليهم بشكل مثالي.

وابتعد زد أف سي بصدارة مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني بعد فوزه على نادي وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الـ29 بنتيجة ٣-١، ويختتم زد أف سي البطولة بمواجهة السكة الحديد يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب السكة الحديد.

 

من جانبه أعرب الكابتن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لزد أف سي، عن سعادته بتحقيق حلم التأهل للدوري الممتاز، ليسجل إنجازًا جديدًا في مشواره التدريبي بقيادة "زد أف سي" للصعود لأول مرة بعد إنشائه منذ عامين، مضيفًا أنه رغم المنافسة الصعبة مع فرق مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، إلا أن ثقته في اللاعبين والدعم الذي قدمته الإدارة عبر توفير أحدث النظم في العالم، ساهم في حسم الصعود قبل جولتين من ختام البطولة.

احتفل لاعبو زد إف سي على ملعب استاد القاهرة، عقب تحقيق الانتصار على فريق وادي دجلة، وضمان الصعود للدوري الممتاز، وحقق الفريق تحت قيادة الكابتن مجدي عبد العاطي 17 انتصار، وتعادل 11 مباراة، ولم يهزم سوى مباراة واحدة، ليجمع "زد أف سي" 62 نقطة، ويصبح أكثر الفرق في مجموعات الدرجة الثانية حصدًا للنقاط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

إيقاف جديد | ناقد رياضي يصدم كهربا بشأن غرامة الزمالك

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى

دي فضيحة.. تعليق مثير من إعلامي على أزمة منشطات لاعب منتخب مصر

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وفاة جورج إسحاق بعد صراع مع المرض عن 85 عاما

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. تفاصيل

وظائف الكهرباء 2023 .. المؤهلات المطلوبة والشروط

شيخ الأزهر يعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته

بشرى للحجاج .. إجراء عاجل من شئون الحرمين

إصابة هتبعده 8 شهور عن الملاعب | خالد الغندور يصدم جماهير هذا النجم

مصادر: الفحوصات المبدئية أثبتت إصابة أحمد حجازي بالرباط الصليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. تناول هذا النوع من الأطعمة يصيبك بمرض الكبد الدهني

فوائد خارقة لـ زيت المشمش للبشرة

ما بين الفوائد والأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند مضغ اللبان؟

طريقة عمل الزلابيا بنجاح.. أحلى من المحلات

فيديو

بعد اكتشاف بئر السيدة عائشة.. السياحة الآثار تتخذ هذا القرار/ فيديو جراف

لازم تاكل معايا.. أمير المصري يكشف مواصفات فتاة أحلامه

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.. قصة شاب يرغب في رفع قضية حجر على والده

نهائي أفريقيا | الشناوي الأقرب للمشاركة بالأهلي .. وضربة قاصمة للوداد ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ